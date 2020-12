Levélben kéri az államfőtől az ActiveWatch és hat más civil szervezet, hogy ne jelöljön katonát kormányfőnek

Levélben kérte szerdán az államfőtől az ActiveWatch és hat más civil szervezet, hogy ne nevezzen ki katonát a kormány élére.



"Az aláíró szervezetek arra kérik, hogy ne nevesítsen katonai profilú embereket a miniszterelnöki posztra. Azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban meg kell erősíteni a közigazgatás és az állampolgárok közötti bizalmat, és nem hisszük, hogy egy ilyen javaslat hozzájárul ehhez az igényhez. Ludovic Orban lemondása a kormányfői tisztségről újabb politikai válságot okoz, amely rátevődik az egészségügyi és a gazdasági válságra. Szerencsére a nemrég lezajlott választások nyomán új parlament alakul és új kormányt iktatnak - ezzel megszűnik a politikai válság. Kellemetlen meglepetésként állapítjuk meg, hogy ez ügyben ön határozott preferenciát mutat, hogy a nemzetbiztonság köréből érkező személyeket nevezzen ki a kormány élére"- áll az Agerpresnek eljuttatott közleményben.A szervezetek megemlítik, hogy az elnök Nicolae Ciucát "minden magyarázat nélkül" nevezte ki ügyvivő miniszterelnöknek, aki tavalyig aktív tábornok volt, és csak azért vonult tartalékba, hogy "formailag megfeleljen" azon NATO-előírásnak, amely megköveteli, hogy a védelmi miniszter civil legyen."A leendő kormányt vezető lehetséges jelöltek rövid listájának élén Nicolae Ciucă mellett, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatója szerepel. Ebben az évben a kormány többször is aktív vagy tartalékos tiszteket nevezett ki kórházak vagy közegészségügyi igazgatóságok élére, a COVID-19 oltási stratégiáját egy katonaorvos koordinálja. Távol áll tőlünk, hogy megkérdőjelezzük Nicolae Ciucă és Eduard Hellvig pályafutását, még kevésbé a katonai orvosokét (akik mind férfiak). Meggyőződésünk, hogy a területükön kiérdemelték az általuk befutott karriert, és tisztelettel és hálával tartozunk a járvány elleni küzdelemben részt vevő katonai orvosok iránt. Ugyanakkor szükségét érezzük, hogy emlékeztessük, hogy Románia még mindig egy liberális demokrácia, egy polgári és nem katonai állam"- mutat rá a dokumentum.Az aláírók azt is kijelentik, hogy a fegyveres erőknek és a hírszerző szolgálatoknak "fontos, jól körülhatárolható szerepük van", főleg válság idején, de ezek polgári ellenőrzés alatt vannak és ott is kell maradniuk."Márpedig, az ön által elfogadott formulában a civil intézmények a hadsereg és a titkosszolgálatok befolyása alá kerülnek. A román társadalom olyan időszakot él át, amelyben társadalmi békére, valamint az állampolgárok és a hatóságok közötti bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolatra van szüksége. Egy katonai profilú miniszterelnök nevesítése visszalépést jelent a hatóságok és az állampolgárok közötti kapcsolatokban. Szimbolikus módon, a kommunizmusból örökölt mentalitás a polgárokat alacsonyabb szinten tartja, mint a hatóságok, miközben a civil társadalom arra törekszik, hogy a 'hatalom' embereit az állampolgár szolgálatába állítsa" - írja a levél.Az aláíró szervezetek szerint az egymást követő kormányok "leglátványosabb működési hibái" a döntéshozatal átláthatóságának hiányához köthetők."Teljesen világos számunkra, hogy egy volt hadseregtábornoknak vagy a titkosszolgálatok egykori igazgatójának kisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy saját tevékenységének átláthatóságával törődjön. Egy katonai miniszterelnök nem segít abban, hogy partnereknek érezzük magunkat a kormányzásban, hanem csak egyszerű kormányzottaknak, akiknek szó nélkül teljesíteniük kell a közvita nélkül elfogadott és elrendelt szabályokat. Meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Liberális Pártban (PNL), amely a választások eredményeként kialakuló többség élére állt, még mindig vannak olyan politikusok, civilek, demokratikusan megválasztott emberek, akik képesek elvállalni a kormányfői tisztséget, és eleget tudnak tenni a követelményeknek" - fogalmaz a levél, amelyet az ActiveWatch mellett még hat szervezet írt alá (a CIVICA, a Miliţia Spirituală, a Rise OUT, a közéleti innovációs, a CeRe, és a PATRIR).