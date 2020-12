Alkotmányellenes az a törvény, amely hat hónapos gyakorlathoz köti a vadászengedély megszerzését

Az alkotmánybíróság szerdán helyt adott Klaus Johannis államfő óvásának, és alkotmányellenesnek minősítette azt a törvényt, amely hat hónapos gyakorlati időhöz köti a vadászati engedély megszerzését.



Az államfő október végén támadta meg az alkotmánybíróságon a vadászatról és vadállomány védelméről szóló 2006/407-es törvény módosítását.A kifogásolt jogszabály kimondja, hogy a vadászati engedélyt igénylő személynek hat hónap szakmai gyakorlatot kell teljesítenie annak a vadásztársaságnak az irányításával, amelyhez a kérelmező személy kéri felvételét, és amely legalább egy vadállományt kezel. A jogszabály azt is kimondja, hogy ragadozó madarakkal is lehet vadászni.Az államfő szerint a törvény elfogadásának módja és tartalma egyaránt alkotmányellenes.A tervezetet eredetileg tizenhárom (PNL-s, PSD-s, ALDE-s, PMP-s és független) törvényhozó nyújtotta be. Ez a változat még a vadkárokért járó kárpótlásokkal és a vaddisznók, sakálok és rókák éjszakai kilövésekor alkalmazott modern éjjellátó technikák felhasználásával volt kapcsolatos. A szenátus elutasította ezt a javaslatot.A képviselőház ezt követően - döntő fórumként - törölte az eredeti elképzeléseket, és egészen más kitételeket iktatott be a szövegbe, például a vadászati engedély megszerzésének feltételeit és azt, hogy ragadozó madarakkal is lehet vadászni - érvelt Johannis, aki szerint ez jelentősen eltér a jogszabály eredeti formájától, és így sérült a kétkamarás törvényhozás elve.Ugyanakkor az elfogadott jogszabály nem tartja be az ellentmondásos jogszabályok elfogadását tiltó 2000/24-es törvényt sem, hisz megengedi a ragadozó madarakkal történő vadászatot, holott ez a hatályos törvények értelmében orvvadászatnak minősül és büntetőjogi besorolás alá esik - mutatott rá az államfő.