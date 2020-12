Két olyan figura is bekerülhet a parlamentbe az AUR színeiben, akik súlyos atrocitásokat követhettek el a forradalom idején

Az AUR listáján egyre másra tűnnek fel olyan személyek, akik nem föltétlenül lennének a parlamentbe valók: van, aki bankautomatát rabolt ki, s van olyan, aki a temesvári 1989-es forradalomkor a karhatalom oldalán harcolt.



tábornok például könnyen bejuthat a visszaosztás során Buzău megyéből a képviselőházba.

Az országos, 1989-es forradalmat kutató központ adatai szerint Roman egy gépesített egység vezetője volt a 31 évvel ezelőtti decemberi eseményekkor, és a forradalom első napjaiban, 16.-18. között számos, a tiltakozók elleni akcióban vett részt, körülbelül 200 társával együtt.

Ő azt állítja , hogy december 17-én egy egységet kellett vezetnie a városban, amely egyfajta ellendemonstráció lett volna: zászlóval és rezesbandával vonultak, de nem volt éles lőszer náluk, csak azt kellett bizonyítaniuk, hogy a katonaság ura a helyzetnek. A későbbiekben pedig állítása szerint nem vett részt az eseményekben, csak december 20-án, amikor az általa vezetett egység a tüntetők mellé állt, ezért forradalmár igazolványa is van.Roman ugyanakkor tagadja, hogy a katonaság belelőtt volna a tömegbe. Amikor megalakult a Nemzeti Megmentési Front a forradalom után, arról beszélt, hogy a katonaság éppen kukoricagyűjtésből tért haza, és képzetlen emberekből állt, ha pedig egyáltalán valaki belelőtt a tömegbe, akkor az azért tette, mert nem volt megfelelően kiképezve. Arról is beszélt, hogy azoknak, akik eltervezték a temesvári eseményeket "nem sikerült bemutatniuk, hogy annyi halottja van az összetűzéseknek, amennyit bejelentettek", és ha egyes holtakon voltak is golyónyomok, az azért volt, mert a katonák a levegőbe lőttek.



December 17. és 20. között Temesváron 126 embert öltek meg a hatóságok.

"Ez a kapitány a bizonyítékok alapján ott volt számos helyszínen, ahol a katonaság tüzet nyitott. A katonaságnak alig volt olyan tagja, akit bíróság elé állítottak '89 után, mert az új rendszer is védte őket. Be voltak ugyan azonosítva csapatok, de sosem sikerült bizonyítani a konkrét összefüggést elkövetők és áldozatok között. Nem akarták ezt. Mi nem tudjuk, mit csinált pontosan Nicolae Roman, nincs közvetlen bizonyíték a tettei és aközött, hogy emberek haltak meg tűzparancs által" -mondta, a temesvári forradalom kutatója.Van egy másik ellenforradalmár is , aki bejuthat, éspedig az AUR Szeben megyei listavezetője,. Tobăról sokszor cikkezett már a sajtó, mint aki valószínűleg részt vett a Nagyszeben és környékén történ atrocitásokban a forradalom idején.Tobă hadnagyként szolgált, és a forradalom idején a megyei kórházból sebesülteket gyűjtött össze a sajtó szerint, egy sportcsarnokba szállíttatta az embereket, hiába tiltakoztak az orvosok.

Az áldozatokat a helyszínen megverték, megkínozták, erőszakosan bántak velük.



Tobă ellen vádat is emeltek egy rendbeli gyilkossági kísérlet és súlyos bántalmazás vádjával, viszont 1999-ben a bíróság súlyos eljárásbeli hibák miatt újraindíttatta a vádemelést, a katonai ügyészség pedig titkosította az ügyiratát.Volt már a parlamentben aféle pártban, éstanácsosa is volt. A forradalom környékén állítólag előbb a tüntetőkkel, majd a kórházba került belügyi szervekkel lépett fel önkényesen és erőszakkal, és az általa vezetett akcióknak több halálos áldozata is volt.