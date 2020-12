Tamás Sándor: az összes parlamenti képviselői helyet Kovászna megyében az RMDSZ nyerhette

"Minden valószínűség szerint Kovászna megyében mind a négy parlamenti képviselői helyet az RMDSZ szerezte meg" - írja Tamás Sándor a Kovászna megyei Tanács elnöke a Facebookon.



Az elnök egyben gratulált a jelölteknek:fogják képiselni a megyét a következő négy évben, ha a számítások helyesek. Gál Károly bejutása azért lenne különösen fontos, mert így Erdővidéknek is lenne egy képviselője Bukarestben. Tamás Sándor ki is emelte, hogy ilyenre 90 éve nem volt példa.Ami a szenátori helyeket illeti: idén és, ahogyan négy éve, csak egy lesz:személyében. a lista második helyé szereplőnem jutott be. Ő eddig képviselő volt.