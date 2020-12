Sajtóforrások: legalább négy minisztériumnál tartják esélyesnek az RMDSZ-t

Amióta tárgyalások kezdődtek a Nemzeti Liberális Párt, az USR-PLUS és az RMDSZ között, azóta előbb a kormányfő, majd most a kormány összetétele kapcsán folyik a találgatás. A Digi24 forrásai szerint például így nézhetne ki a Florin Cîțu koalíciós kormány.



A PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ csütörtök reggel beszéltállamfővel, akivel egyetértettek abban, hogy a leendő kormánynak a lehető legkisebb létszámúnak kell lennie. Azonban a minisztériumok pontos számában, illetve abban, hogy ki milyen tárcákat kap meg, egyelőre még nem született döntés.szerint az RMDSZ olyan tárcát is szeretne, amelyet eddig még nem kapott meg, azonban hajlanak azért az egészségügy, a kultúra és a környezetvédelem felé is, ha szorul a hurok. Az RMDSZ ezek szerint a tanügyminisztériumot és az ifjúság és sport minisztériumot is kaphatja, hisz a PNL hajlandó lemondani olyan tárcákról is, mint az oktatás, az egészségügy, a munkaügy, az ifjúság és a sport, a mezőgazdaság és a kultúra.Az oktatásügyi minisztérium kapcsán így az RMDSZ-ből meglepő módonképviselő mellett,neve is elhangzott a román újság állítása szerint. Hegedüs volt már rövid ideig kulturális miniszter, így az ő neve ott is megjelenik találgatásként, ez tevékenységéhez pedig kötődne is. Meglepő mégneve is az ifjúság és sport minisztériummal kapcsolatosan. Oltean egyébként a(MIÉRT) elnöke, és mint ilyen a Bihar megyei RMDSZ-listán pályázta meg a billegő képviselői helyet, ami természetesen nem jött össze, hiszen a partiumi szervezet gyengén teljesített a parlamenti választásokon.Szintén a Bihar megyei csapatból merült felneve is az egészégügyi tárca esetében, de talán ezt tűnik a legvalószínűtlenebbnek a járványhelyzet miatt. (Bár ő is volt tárcavezető ennél a minisztériumnál, és az ő nevéhez kötődik a kórházak decentralizációja, logikusnak tűnne, hogy ne történjék miniszterváltás egy járvány kellős közepén.)A Digi24 pártforrásokra hivatkozva állítja, hogy a PNL továbbra sem akarja feladni az olyan alapvető minisztériumok feletti ellenőrzést, mint a védelmi, a külügyi, az igazságszolgáltatás, a közlekedési vagy a fejlesztési tárca. Párton belül már elkezdték a megbeszéléseket arról, hogy kik kaphatják meg a megfelelő portfóliókat. Ugyanakkor azt is tudni, hogyvolt kormányfő a képviselőház elnöke akar lenni.Mivel a liberálisok a belügyminisztériumot is szeretnék megtartani, két név szerepel itt,neve mellett:ésAmi pénzügyeket illeti, miután a PNL Florin Cîtut javasolta kormányfőnek, a minisztérium vezetését átengedhetik az USR-PLUS-nak, akik források szerint az igazságügyi tárca mellett ezt is kérték. Itt két név szerepel:(USR PLUS) és(PLUS)Ha azonban a PNL úgy dönt, hogy megtartja a pénzügyeket is, akkor ez esetbenneve jött szóba, akit az előző Cîtu-kormányban is javasoltak erre a portfólióra. Orban viszont-t szeretné, állítólag tapasztalatlansága ellenére azért, hogy Cîțu ne kapjon túl sok hatalmat a párton belül.

Ezek alapján a PNL-USR-PLUS-RMDSZ kormánykoalíció miniszteri listája így nézhetne ki:

- Honvédelmi Minisztérium:(PNL)- Külügyminisztérium:(PNL)- Igazságügyi Minisztérium:(PNL) /(USR-PLUS)- Közlekedési Minisztérium:(PNL)- Fejlesztési Minisztérium:(PNL)- Európai Alapok Minisztériuma:(PNL)- Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium:(USRPLUS)- Belügyminisztérium:(PNL)- Pénzügyminisztérium:(PNL) /(USRPLUS)- Igazságügyi Minisztérium:(PNL) /- Fejlesztési Minisztérium:(PNL) /(USRPLUS)- Egészségügyi Minisztérium:( PNL) /(RMDSZ)- Oktatási Minisztérium:(PNL) /(PNL) /(RMDSZ) /(RMDSZ)- Kulturális Minisztérium:(UDMR)- Munkaügyi Minisztérium:(PNL) // Cristian Seidler (USRPLUS)- Mezőgazdasági Minisztérium:(PNL)- Környezetvédelmi Minisztérium: RMDSZ / USR-PLUS- Ifjúsági és Sportminisztérium:(PNL) /(RMDSZ)

Ez viszont még közel sem jelenti azt, hogy a kormánykoalíciós összetétele valóban így fog kinézni.

Ugyanakkor az újság megjegyzi valószínűleg két új minisztérium is lesz: a turizmus és a kommunikáció is.