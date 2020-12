A romániaiak többsége úgy érzi, nőtt a szegénység az országban az elmúlt öt év alatt

A románok 71 százaléka szerint az országban több a szegény, mint az Európai Unió államainak többségében, 73 százalékuk pedig úgy érzékeli, hogy az elmúlt öt évben rendkívül megnőtt a szegénység az országban - derül ki a kormányfőtitkárság fenntartható fejlődésért felelős igazgatóságának csütörtökön nyilvánosságra hozott tanulmányából.



A dokumentum szerint az első állítás helytálló, ám a másodikat nem támasztják alá statisztikai adatok.Az Eurostat szerint 2018-ban a románok 32,5%-át fenyegette szegénység és társadalmi kirekesztés, szemben az EU 21,8%-os átlagával; csak Bulgáriában volt rosszabb a helyzet (32,8%).Ami azonban az elmélyülő szegénységet illeti, a tanulmány szerint a statisztikai adatok ellentmondanak ennek a percepciónak.- Romániában a szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettek aránya 47% volt 2007-ben (az EU-ba történő belépés évében).- Ez 2014-ben 40,3%-ra esett vissza, 2018-ban 32,5%-ra, 2019-ben pedig 31,2%-ra csökkent. Az EU-27-ben hasonló a helyzet: 24,5% 2007-ben, 24,4% 2014-ben és 21,8% 2018-ban. Még ha a csökkenés nem is olyan jelentős, mint Romániában, a szegénység csökkent az elmúlt öt évben az Európai Unióban is' - mutat rá a tanulmány.A fenntartható fejlődésért igazgatóság szerint a közpolitikák hatékonysága attól is függ, hogy a lakosság helyesen fog-e fel olyan alapvető kérdéseket, mint például a szegénység."Sokkal jobb kommunikációra van szükségünk a szegénység kérdésében, annak érdekében, hogy növeljük a polgárok tájékoztatásának és megértésének fokát" - fogalmazza meg a közlemény.