Az AUR veszélyeire hívja fel a figyelmet Izrael bukaresti nagykövete

A nagykövet hangsúlyozta, idén az első gyertya meggyújtásának ceremóniája szűk körben történik a világjárvány miatt, közel ahhoz a történelmi helyhez - a fővárosi Egyetem (Universităţii) tér - , ahol a románok 31 évvel ezelőtt az országot elnyelő sötétség elűzése ellen harcoltak."Azért vagyunk ma este együtt itt, hogy a sötétséget elűzzük. Tulajdonképpen ez a jelentése a hanukának, a zsidó nép eme ünnepének. Emlékeztet minket a jeruzsálemi templom újbóli felszentelésére, 2000 évvel ezelőtt (...) A szabadságért és a demokráciáért életüket adták egyesek. Néhány nappal ezelőtt voltak a parlamenti választások Romániában. Szeretnék gratulálni a román hatóságoknak, hogy a világjárvány közepette is biztosították a demokratikus választásokat. A választások eredménye azonban aggodalomra ad okot. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy szélsőséges pártnak, amelynek tagjai egy része holokauszttagadó, sikerült bejutnia a parlamentbe. (...) Számunkra, a zsidó nép számára a tolerancia jelenti a legfontosabb értéket. A zsidók történelme tele volt üldözésekkel, szenvedésekkel és tragédiákkal. Emiatt figyelemmel fogjuk kísérni ezen alakulat politikai és társadalmi fejlődését. Ugyanezt várjuk a román társadalomtól is" - hangsúlyozta David Saranga.A nagykövet hozzátette, nagyon jól ismeri a román hatóságok által az antiszemitizmus, xenofóbia és intolerancia felszámolása érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, és bizakodását fejezte ki, hogy a hatóságok fel fognak lépni az esetleges szélsőséges megnyilvánulások ellen."Szeretném, hogy a most meggyújtott első gyertya fénye elűzze közülünk a gyűlöletet, és közelebb hozzon egymáshoz minket, megerősítse az emberek közötti párbeszédet, reményt és békét hozzon" - tette hozzá az izraeli nagykövet.