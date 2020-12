Elhunyt egy beteg, akit véletlenül lekapcsoltak a lélegeztetőgépről

Vizsgálatot indított el a rendőrség a bukaresti Victor Babeș Járványkórházban, ahol meghalt egy koronavírussal fertőzött beteg, miután véletlenül lekapcsolták a lélegeztetőgépről - írja a Libertatea.



A kórház igazgatója elmondása szerint az egyik betegszállítónak egy elhunyt pácienst kellett volna lekapcsolnia az orvosi műszerekről, de véletlenül egy életben lévő nő oxigénellátását szüntette meg. Az eset csütörtök délben történt.„Amint megtudtuk az esetet, értesítettük az ügyészséget. Különlegesen súlyos mulasztásról van szó, ilyesmi még nem történt meg, vagy eddig nem hallottam, hogy megtörtént volna valahol "- mondta el, a bukaresti Victor Babeș kórház vezetője.Az egészségügyi intézmény menedzsere arra is rávilágított, hogy a kórházon belül is elrendeltek egy belső ankétot, hogy megállapítsák, kik a felelősek. „Mintegy 7-8 alkalmazottról van szó, akiket ki kell vizsgálni, hiszen mindenkinek megvan a jól meghatározott feladatköre, és meg kell állapítanunk, hogy ki végezte valóban a dolgát, és ki követett el mulasztást. A kivizsgálásnak ezen a pontján fölösleges neveket említeni, először tisztázni kell a helyzetet” – mondta el az igazgató.Csütörtökön délután a kórház menedzsere kihívta a rendőrséget. Emilian Imbri azt is elmondta, a nő halálának oka még nem tisztázott, ezért kérték a nyomozóhatóságok segítségét.