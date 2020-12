Reggel elkezdődtek a tárgyalások a PNL, a USR-PLUS és az RMDSZ között

Szombat reggel elkezdődtek a tárgyalások a kormányalakításról a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ között - írja az Agerpres hírügynökség. A tárgyalások kezdésének időpontja 9 óra volt.



A PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ vezetői csütörtökön már találkoztak Klaus Johannis elnökkel, hogy megbeszéljenek egy kormánykoalíciót.Ahhoz, hogy egy koalíció működőképes és hatékony legyen, arra van szükség, hogy tagjai megbízzanak egymásban - nyilatkozta pénteken a hírügynökségnekAz RMDSZ elnöke leszögezte, a jól, eredményesen működő koalíció előfeltétele hogy tagjai megbízzanak egymásban, és a bizalom párbeszéddel, együttműködéssel erősíthető. Emellett szükség van egy olyan kormányprogramra, amely mentes a populizmustól és demagógiától, valamint az olyan ígéretektől, amelyekre nincs fedezet - szögezte le.Kelemen rámutatott, a koalíción belül meg kell osztani a hatalmat a tagok között mind a kormány, mind a parlament szintjén, "ezt nem kell szégyellni, ez így történik a politikában, így történik egy koalícióban" - hangoztatta.A szövetségi elnök arról is beszélt, hogy a kormányprogram tekintetében a munkahelyek védelmével, a gazdasági fejlesztéssel, a beruházásokkal, de a kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos javaslatokat is megfogalmaznak a szombati koalíciós tárgyalásokon, illetve a kormány összetételéről is szó lesz.Az RMDSZ elnöke azt mondta, optimista az egyeztetések eredményét illetően, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az új összetételű parlament megalakulásáig, azaz december 21-éig lezárulnak a tárgyalások, az új kormánynak ugyanis számos fontos döntést meg kellene hoznia még év végéig, többek között a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban is. "Nem vagyok meggyőződve arról, hogy év végéig el lehet fogadni a költségvetést, de bizonyos döntéseket, amelyekre aztán építeni lehet a büdzsét, meg kell hozni még ebben az évben" - fogalmazott.Kelemen Hunor szombat reggel a Facebook oldalán posztolt a tárgyalásokkal kapcsolatban: