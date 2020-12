Térképen a mandátumok: az RMDSZ-nek Krassó-Szörény megyében is lehet képviselője és bejuthat Dan Tanasă is parlamentbe

Az új parlamentnek összesen 466 résztvevője lesz, közülük 448 annak az öt pártnak a képviselője, akik a vasárnapi választásokon elérték az öt százalékos bejutási küszöböt. A fennmaradó 18 helyet a nemzeti kisebbségek képviselői kapják meg. A PSD 157 (110 képviselő, 47 szenátor) helyet, a PNL 134 (93 képviselő, 41 szenátor) helyet, az USR-PLUS 80 (55 képviselő, 25 szenátor) helyet, az AUR 47 helyet (33 képviselő, 14 szenátor), az RMDSZ pedig 30 (21 képviselő, 9 szenátor) helyet szerez az új parlamentben a Hotnews saját számításai szerint, amelyet az Állandó Választási Bizottság végleges (óvások elbírálása előtti) eredményei alapján végeztek.



A romániai mandátumelosztás igencsak bonyolult művelet, az óvások utáni eredmények alapján az Állandó Választási Bizottság végzi, tehát a hivatalos számok az ő számításaik szerint jönnek ki. A jelenlegi mandátumelosztás úgy működik, hogy a párt országos szinten elért eredményeivel arányosan osszák szét a helyeket. A folyamat többlépcsős. Első körben megyei szinten zajlik a mandátumelosztás, megyei szinten egy teljes képviselői mandátumhoz nagyjából 70 ezer szavazatra van szükség, míg egy teljes szenátori mandátumhoz 160 ezer szavazatra. Viszonylag kevés olyan hely van, ahol egy pártnak teljes mandátumot sikerül szereznie, ezért következik a fel nem használt szavazatok újraelosztása. A választási küszöböt el nem érő pártok szavazatait is újra elosztják a parlamentbe jutott pártok között. Az újraelosztásnak viszont lehetnek furcsaságai. Négy évvel ezelőtt így esett meg, hogy képviselői helyhez jutott az RMDSZ Konstanca megyében, illetve így eshet meg, hogy a számítások szerint szenátori mandátumot szerezhet az AUR Kovászna megyében úgy, hogy mindössze 2,84 százalékot értek el ott.A négy évvel ezelőtti eredményekhez képest a mostani becslés szerint az RMDSZ elveszíti a Konstanca megyei képviselői helyét (volt a képviselő), illetve a Brassó megyéi helyét (volt a képviselő). Helyette négy képviselője lehet Kovászna megyének , ahol eddig 3 volt, és így 90 év után ismét képviselője lehet Erdővidéknek a parlamentben, illetve mandátumot kap az RMDSZ Krassó-Szörény megyében is, ahonnan egy bizonyoskerülne a parlamentbe, akiről nagyjából semmit sem tudni.Fontos megjegyezni, hogy a visszaosztás révén mandátumot kapna Maros megyében Dan Tanasă is, természetesen az AUR színeiben.