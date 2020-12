Koalíciós tárgyalások: megérkeztek a 21. századba, de az állami tisztségek elosztásán fennakadtak

Reggel óta folynak a tárgyalások a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ között. Az első fejezeten, a digitalizáció kérdésén már túl is vannak. Erről nagyjából minden a tárgyalásokon résztvevő politikai alakulat képviselője posztolt is már a közösségi oldalára, mondván megérkeztek a 21. századba.



g4media tudósítása szerint viszont elakadtak a tárgyalások a főbb tisztségviselői posztok elosztásának kérdésében. Állítólag a PNL szeretné magának mind a miniszterelnöki széket (), mind a képviselőház elnöki tisztségét (). Az USR-PLUS és az RMDSZ viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a koalíciós felek között egyenlően osszák el a különböző tisztségeket. Ha a PNL kapja a miniszterelnöki posztot, akkor az USR-PLUS szeretné adni a képviselőház elnökét, míg az RMDSZ - esetleg - a szenátus elnökét adhatná. g4mediának az RMDSZ képviselői azt nyilatkozták, hogy nem elégszenek meg a gyengének tartott minisztériumokkal, mint például a környezetvédelem vagy kultúra, hanem olyan fontosabb miniszteri széket is próbálnak megszerezni, mint az EU-s alapok, mezőgazdaság vagy a közszállítás. Hotnews úgy tudja , hogy az PNL 18 miniszterből álló kabinetet szeretne, amiben két kormányfő-helyettesi funkció lenne: egyiket az USR–PLUS, a másikat az RMDSZ kapná. Úgy tudják, hogy a PNL minden kulcsminisztériumot szeretne megtartani (így az pénzügy, a szállítási, az igazságügyi, a külügyi, a védelmi, a fejlesztési, a gazdasági és az EU-s alapokért felelős tárcát), de szívesen megszabadulni azoktól, amelyek számára sok problémát okoztak (leginkább az egészségügytől és az oktatástól), de állítólag nem tartanak igényt a munkaügyi, a kulturális, a környezetvédelmi tárcára sem. A tudósítás szerint az USR-PLUS szövetség sem elégedne meg a jelentéktelenebb minisztériumokkal. Állítólag az igazságügyi és a pénzügyi tárcát szeretné az USR, illetve a belügyminisztériumot a PLUS, de a listájukon szerepel még a fejlesztési tárca és szállítási minisztérium is.A képek tanulsága szerint az RMDSZ-tőlügyvezető alelnök és szóvivő,Bihar megyei képviselő,, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára,ügyvezető elnök,Bihar megyei képviselő van/volt jelen a digitalizációról (kormányprogramról) szóló tárgyalásokon.Egyébként a Hotnews szerint három különböző tárgyalódelegáció van. Az egyik a kormányalakításról (miniszteri funkciókról), a másik a kormányprogramról, míg a harmadik a parlamenti tisztségekről tárgyal. A portál a részt vevők neveit is közli, de ez nem minden esetben egyezik meg a képek tanulságával.Eszerint a miniszteri tárcákról Ludovic Orban, Florin Cîțu, Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Dan Barna, Dacian Cioloș, Kelemen Hunor, Cseke Attila, Benedek Zakariás és Bíró Rozália tárgyal. A kormányprogramról Ionel Dancă, Cristian Bușoi, Laurențiu Leoreanu, Cristian Ghinea, Claudiu Năsui, Lucian Viziteu, Stelian Ion, Dragoș Pîslaru, Anca Dragu, Tánczos Barna, Porcsalmi Bálint, Hegedüs Csilla, Antal Árpád és Csoma Botond. A parlamenti tisztségekről Alina Gorghiu, Florin Roman, Raluca Turcan, Daniel Fenechiu, Cătălin Drulă, Radu Mihail, Cristina Prună, Silvia Dinică, Oana Țoiu, Andrei Lupu, Ștefan Pălărie, Kelemen Hunor, Cseke Attila, Benedek Zakariás és Bíró Rozália.

FRISSÍTÉS:

A PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ közös sajtónyilatkozatában a pártelnökök visszafogottabban nyilatkoznak a tárgyalásokról. Közleményükben megerősítik, hogy három szinten zajlanak a tárgyalások: politikai vonalon, a kormányprogramról, valamint a parlamenti többség működéséről."A politikai tárgyalásokon mindegyik alakulat kifejtette az álláspontját a koalíció megszervezéséről és annak működéséről. Ami a kormányprogramot illeti, a felek megegyeztek ennek struktúrájában és abban, hogy hogyan hozzák összhangba a három politikai alakulat programját, több fejezetben pedig előrelépés történt. A felek lefektették a parlamenti együttműködés alapjait, amelyek a többség működését elősegítik. A három alakulat vezetői kinyilvánították azt a szándékukat, hogy stabil kormányzásra van szüksége Romániának, amely megoldást nyújthat a válságból való kilábalásban, és elhozza azokat a reformokat, amelyekre szüksége van az országnak" - írják a közös nyilatkozatban.A Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș és Kelemen Hunor által jegyzett közleményben kijelentik, hogy vasárnap folytatódnak az egyeztetések.

FRISSÍTÉS2:

A g4media forrásokra hivatkozva összesítette az első tárgyalási nap eredményeit. Eszerint a résztvevőknek sikerült megállapodniuk a képviselőház különböző szakbizottságainak a felosztásáról, illetve a Képviselőház házbizottságának az összetételére. A szenátusban még nem alakult ki konszenzus a különböző szakbizottságok felosztásáról.Az oldal információ szerint Ludovic Orban nyílt versenyt javasolt a Képviselőház elnöki posztjáért, ugyanakkor azt is javasolta, hogy az a párt, amely elnyeri az alsóház vezetését, kötelezze magát, hogy a támogatja a másikat a Szenátus elnökének megválasztásakor. A források szerint ezzel a javaslatával sem az USR, sem az RMDSZ nem értett egyet, és ragaszkodnak ahhoz, hogy a három párt egyenlően részesüljön a tisztségekben, tehát a PNL kapja a miniszterelnöki, az USR-PLUS a Képviselőház elnöki, míg az RMDSZ esetlegesen az Szenátus elnöki posztját. Az USR-PLUS érvelése szerint világos megállapodásra van szükség. Az USR-PLUS ugyanakkor arra is javaslatot tett, hogyha a PNL ragaszkodik a Képviselőház elnöki székéhez (ami megfelelő nyilvánosságot jelente Ludovic Orbannak), akkor az ő jelöltüknek, Dacian Ciolosnak kellene a miniszterelnöknek lennie. Egyelőre nem jutottak konszenzusra a kérdésben.Úgy tűnik viszont, hogy elvi megállapodásra jutottak az alsóház szakbizottságainak a vezetőnek a kérdésében. Ebből hat jutna a PNL-nek, az USR-PLUS négyet kapna, az RMDSZ kettőt, míg a nemzeti kisebbségek egyet. A fennmaradó szakbiztossági elnöki posztok a PSD-nek, illetve az AUR-nak jutnak.A különböző szakbizottságok felosztása a következőképpen alakult. A PNL kapná a költségvetési és pénzügyi bizottságot, a védelmi bizottságot, a környezetvédelmi bizottságot, az egészégügyi bizottságot, az IT bizottságot és az oktatási bizottságot. Emellett a képviselőház és szenátus közös bizottsági közül megkapnák a SRI-t ellenőrző bizottságot, a szenátorok és képviselők jogállásával foglalkozó bizottságot, valamit az UNESCO bizottságot. Az USR-PLUS-nak jut a jogi bizottság, a közigazgatási bizottság, a kulturális bizottság és a munkaügyi bizottság. Emellett ők is három közös bizottságot vezetnének: SIE-t felügyelő bizottságot, választást felügyelő bizottságot, valami a Moldovai Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős bizottságot. Az RMDSZ elnökölné a mezőgazdasági bizottságot és az ipari bizottságot, valamit a Számvevőszéket ellenőrző vegyesbizottságot. A kisebbségek az emberjogi bizottságot kapnák.Emellett a házbizottságban is a koalícióé lenne a funkciók többsége. Négy tagot adna a PNL, kettőt az USR, egyet az RMDSZ és a kisebbségek. A kilencedik tag lenne a Képviselőház elnöke.