Kolozs megye felkészül az oltásra: több, mint 50 központot hoznak létre

Az egészégügyi minisztériumból származó források hivatkozva a g4media azt írja, hogy Kolozs megyében 30 központot hoznak létre a lakosság, illetve 24-et az egészségügyi személyzet oltására, amellyel a Covid-19 betegséggel szembeni védettséget szeretnék kialakítani. Úgy tudják, hogy a 30-ból 12 központ lesz Kolozsváron.



Az információk szerint Kolozs megyébe összese 150-200 ezer adag vakcina érkezik majd, és egy személynek a védettség megszerzéséhez kettőre van szükség. A portál megkeresteprefektust is, aki nem erősítette meg az információkat, de nem is cáfolta azokat.A romániai oltási stratégiáját december elején tették közzé a Hivatalos Közlönyben. Ez összehangban van az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ajánlásaival. Eszerint az oltáskor előnyt élvez az egészségügyi személyzet, a különböző szociális és orvosi ellátást nyújtó központok személyzete, a súlyos kockázatai csoportba tartozó személyek, illetve az egyéb kulcsfontosságú területek dolgozói, amelyek a társadalom megfelelő működés szempontjából nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy bármelyik kategóriába is tartozik a személy, ha nem egyezik bele, akkor nem fog oltást kapni. randyjournalism képe a Pixabay -en.