Folyik a posztozkodás: ma sem tudtak megegyezni a kormányzásra készülő pártok a miniszterelnök személyéről

A koalíciós tárgyalásokat a mai napra lezárták, nem sikerült megegyezni a miniszterelnök személyéről.



„A PNL és az USR-PLUS holnap saját miniszterelnök-jelölteket javasol az államfővel tartandó tárgyalásokon. Az RMDSZ a miniszterelnök-jelölttel kapcsolatos döntését a holnap reggelre összehívott Szövetségi Állandó Tanácson fogja meghozni” - írta Facebook-oldalán, az RMDSZ szóvivője.Mint ismeretes, az USR-PLUS és az RMDSZ mellett a PNL vesz részt a tárgyalásokon, a liberálisok pedigpénzügyminisztert javasolták a miniszterelnöki tisztségre..A hárompárti tárgyalások során eddig sikerült megállapodniuk a parlamenti bizottságok elnöki posztjait tekintve, vita van ugyanakkor arról is, hogy ki legyen a képviselőház, illetve ki a szenátus házelnöke.Inkább a képviselőházi elnöki szék a vonzó a politikusok számára – eztUSR-elnök nézte ki magának, azonbanPNL-elnök is szemet vetett rá, főképp amióta úgy néz ki, hogy nem ő tölti be ezentúl a miniszterelnöki tisztséget.A pártok közös közleményt is adtak ki azzal kapcsolatban, hogy miként haladnak a közös kormányprogram, a tisztségek leosztása illetve a többi, megtárgyalandó kérdésben. Kiderült: konkrét eredmények még nincsenek, de a szándék megvan bennük a megegyezésre.