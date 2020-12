A „pártszédelgés” tiltását is bevehetik a kormányprogramba

Mint ismeretes, folynak a tárgyalások a koalíciós kormány programjáról és a tisztségek elosztásáról a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ között. És úgy néz ki, hogy elfogadják a szövetség egyik figyelemre méltó javaslatát.



Ez pedig arra vonatkozik, hogy ne engedjenek teret a „pártszédelgésnek”, azaz

vegyék elejét annak a bevett gyakorlatnak, hogy képviselők és szenátorok a mandátumuk alatt pártot váltanak és átülnek egy másik frakcióba

A román parlamentben ez az eljárás igen gyakorinak számít, sőt, arra is volt már példa, hogy az egyik pártból kivált képviselők új pártot alapítottak. Ily módon váltak ki pl.kezdeményezésére 2018-ban a PSD-ből parlamenti képviselők, akik megalakították a Pro România pártot.A hírek szerint az RMDSZ javaslatát az USR-PLUS is támogatja, így valószínűleg bekerül a három párt megállapodásába, még ha a PNL nem is fogadta kitörő örömmel.