Raed Arafat javaslata az ünnepi összejövetelek kapcsán

Az országos sürgősségi felügyelőség vezetője arra figyelmeztet, hogy továbbra is vészhelyzet van érvényben, tehát az ünnepek alatt is be kell tartanunk a szabályokat.



Az ünnepek kapcsán elmondta: nincs szabályozás arra nézve, hogy ki hány vendéget fogadhat az otthonában. Kifejtette viszont: a legjobb az, ha szűk, családi körben ünneplünk, és kerüljük főként azokat, akikkel nem szoktunk egy fedél alatt tartózkodni.azt is elmondta: amelyik településen továbbra is magas a fertőzöttek aránya, ott fenntartják a korlátozó intézkedéseket, illetve a karantént.