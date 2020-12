Hétfőn konzultál Johannis a pártokkal a miniszterelnök személyéről

Konzultációt tart hétfőn Klaus Iohannis államfő a parlamenti pártok képviselőivel a leendő miniszterelnök-jelölt személyéről.



A megbeszélésekre a következő program szerint kerül sor:- 11 óra - Szociáldemokrata Párt (PSD)- 12 óra - Nemzeti Liberális Párt (PNL)- 13 óra - Mentsétek meg Romániát Szövetség - Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja Szövetség (USR-PLUS)- 14 óra - Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR)- 15 óra - Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)- 16 óra - a parlamentben képviselt nemzeti kisebbségek csoportjaAz alkotmány 103. cikkelyének értelmében Románia elnöke nevesít egy jelöltet a miniszterelnöki tisztségre, miután tanácskozott a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párt, vagy abban az esetben, ha nincs ilyen többség, a parlamentben képviselt pártokkal.A miniszterelnök-jelölt a nevesítéstől számított 10 napon belül bizalmi szavazást kér a parlamentben a kormányprogramra és a kormány összetételére.A kormány programját és tagjainak jegyzékét a képviselőház és a szenátus együttes ülésen vitatják meg. A parlament a képviselők és a szenátorok többsége voksával szavaz bizalmat a kormánynak.A miniszterelnök, a miniszterek és a kormány többi tagja egyénileg teszi le az esküt Románia elnöke előtt. A kormány egésze és minden tagja az eskü letételének napjától kezdve gyakorolja megbízatását.A Szociáldemokrata Párt (PSD) elmegy hétfőn a Cotroceni-palotába, hogy a miniszterelnök-jelöltről konzultáljon Klaus Iohannis államelnökkel. A PSD küldöttségének tagjai:"Hétfőn elsőként fogadja a PSD-t az államelnök. Több kollégám is elkísér. Rafila professzor (a párt kormányfőjelöltje - szerk. megj.) sajnos nem jöhet, mivel továbbra is lakhelyi elkülönítésben van" - mondta el Marcel Ciolacu szociáldemokrata elnök a PSD országos politikai bizottságának csütörtöki ülése után.A liberálisok saját miniszterelnökjelölt-javaslattal - Florin Cîţu jelenlegi pénzügyminiszterrel - mennek a Cotroceni-palotába.A küldöttség tagjai:pártelnök,javasolt miniszterelnök-jelölt,alelnök,alelnök,pártfőtitkár, és, a Prahova megyei szervezet vezetője.A Mentsétek meg Romániát Szövetség - Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja Szövetség (USR-PLUS) küldöttségének összetétele:Az USR-PLUS korábban Dacian Cioloşt javasolta miniszterelnök-jelöltnek.A PNL, az USR PLUS és az RMDSZ a hétvégén egyébként egy koalíció létrehozásáról tárgyalt. A megbeszélésen részt vevő, a szövetség szóvivője vasárnap délben bejelentette, hogy a tárgyalásokat felfüggesztették, mert nem sikerült megegyezni a miniszterelnök személyéről, és hogy a PNL és az USR-PLUS saját miniszterelnök-jelöltet javasol az államfővel tartandó tárgyalásokon.Az RMDSZ a miniszterelnök-jelölttel kapcsolatos döntését a hétfő reggelre összehívott Szövetségi Állandó Tanács fogja meghozni - írta Facebook-bejegyzésben Hegedüs Csilla.A Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) küldöttségének tagjai:George Simion, az AUR társelnöke azt nyilatkozta vasárnap, hogy 'sem a baloldallal, sem a jobboldallal' nem társulnak és nem lépnek koalícióra.A kisebbségek parlamenti csoportját, az örmény kisebbség képviselője vezeti az államfővel folytatandó konzultáción.