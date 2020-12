Nemzeti egységkormány alakítását javasolja a PSD

A szociáldemokrata párt volt ez első politikai alakulat, melynek küldöttségével tárgyalt Klaus Johannis hétfőn. Mint ismeretes, az államelnök minden párt javaslatát meghallgatja, ezt követően jelöli ki a miniszterelnököt.



, a találkozót követő sajtótájékoztatóján – ahogy korábban is – elmondta:t javasolták miniszterelnöknek. A javaslatot pedig Johannis „tiszteletre méltónak” találta.Ciolacu ugyanakkor arról is beszámolt:

nemzeti egységkormány alakítását javasolták az államfőnek.

Ebben az összes, parlamentbe jutott politikai alakulat részt venne. És Ciolacu szerint, az alkotmány szellemében, ehhez a PSD kellene adja a miniszterelnököt, hisz a szociáldemokrata párt kapta a megtöbb szavazatot, így ők nyerték a választást.Újságírói kérdések nyomán kiderült, hogy erről sem a PNL, sem az USR PLUS vezetőségével nem tárgyalt még. Nevetségesnek és az alkotmány szellemével nem megegyezőnek nevezte továbbá a PNL, az USR PLUS és az RMDSZ koalíciós tárgyalásait, mivel szerinte ezek nem a leendő kormányprogramról szólnak, hanem mindössze a posztokat próbálják elosztani egymás között.Újságírói kérdésre elismerte, hogy az AUR elnökével beszélt telefonon, azt azonban a sajtósok nem tudták kihúzni belőle, hogy ki volt a tárgyalás kezdeményezője. Ciolacu szerint általánosságban beszélgetettAUR-elnökkel a parlamenti munkáról, mivel a tavaly alakított szélsőjobb alakulat mandátumot nyert képviselői között alig van olyan, akinek tapasztalata lenne e téren.Azt is megkérdezték tőle, hogy támogatná-e az AUR Klaus Johannis felfüggesztésére vonatkozó javaslatát. Ciolacu azt válaszolta, hogy „a filozófus Orban lemondását követően” épp elég baj, hogy egészségügyi és gazdasági krízis van Romániában, ezt nem akarja még egy politikai krízissel is tetézni.