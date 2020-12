Felfüggesztették az átléptetést több magyar-román határátkelőnél

Problémák léptek fel a magyarországi határrendészek informatikai rendszerében, ezért hétfő reggel kilenc óta egyes átkelőknél nem engedélyezik a határforgalmat.



A magyarországi hatóságok a Nagyváradi Határrendészeti Felügyelőséggel azt közölték, hogy időszakosan, a technikai problémák megoldásáig, felfüggesztik a be- és kiléptetést.Több helyen, pl. a Szatmár megyei Pete-Csengersima, illetve Csanálos-Vállaj átkelőknél is gondok vannak, de több órás sorok alakultak ki Bihar megyében is a Bors-Ártándi átkelőnél, illetve Nagylaknál is fennkadásokkal kell számolni.Az útnak indulók tájékozódhatnak a Román Határrendészeti Felügyelőség honlapján.