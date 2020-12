Valószínűleg kirúgják az AFM vezetőjét, amiért nem indult el a háztartási gépek roncsprogramja

A környezetvédelmi miniszter, Mircea Fechet legalábbis úgy nyilaktozott, hogy kezdeményezte az AFM-vezér Cătălin Vatamanu menesztését a miniszterelnöknél.



A tárcavezető dühöngött az eset kapcsán, és megengedhetetlennek nevezte, hogy egy széles körben meghirdetett és sokak által várt programot pár perccel a kezdés előtt lefújnak Mint elmndta, többször is érdeklődött, és az AFM-től még tegnap is azt a választ kapta, hogy minden rendben, indulhat a program. Az idei háztartási roncsprogramra egyébként kétszer annyi pénzt szántak, mint az előző, 2018-as kiadásra, és kibővítették a vásárolható eszközök kistáját is.A miniszter azt is elmondta: várja a választ az AFM-től arra, hogy mikor lehet végre normálisan meghirdetni a kb. 100 ezer igénylő számára elegendő összeget tartalmazó programot.