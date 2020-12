Meghökkentő fordulat: Ludovic Orban ismét miniszterelnök szeretne lenni

A PNL, az USR-PLUS szövetség és az RMDSZ közötti politikai tárgyalások a leendő kormány megalakításáról szombat óta zátonyra futottak a képviselőház elnöki posztja körüli vita miatt, ugyanis a liberálisok ragaszkodnak ehhez a funkcióhoz Ludovic Orban számára – írja a G4Media.





Előzmények A december 6-i választások nyomán kialakult parlamenti erőviszonyokat figyelembe véve Klaus Johannis államfő egy jobbközép koalíciót szorgalmazott, amely többséget biztosítana a törvényhozásban a három pártból álló kormánynak, és ennek nyomán ültek tárgyalóasztalhoz a hétvégén a felek. Az eddig kisebbségben kormányzó, a választásokon a Szociáldemokrata Párt (PSD) mögött másodikként végző PNL Florin Cîțu pénzügyminisztert javasolta kormányfőnek, de megtartotta volna magának, pontosabban Ludovic Orban pártelnöknek a képviselőházi elnöki tisztséget is. Az USR–PLUS szerint nem volt méltányos, hogy a PNL magának akarta a két funkciót: a pártszövetség Dacian Cioloșnak társelnöknek kérte a miniszterelnöki funkciót, vagy a másik társelnöknek, Dan Barnának a képviselőházi elnöki posztot. Kelemen Hunor szerint, ha a PNL állíthat miniszterelnököt, akkor a másik két koalíciós pártnak kellene osztoznia a parlament két házának elnöki tisztségein.

A portál szerint Orban megpróbálja maximalizálni saját politikai túlélésének esélyeit anélkül, hogyelnök részéről kifejezett támogatást kapna. Mi több, ahogy a házelnöki pozíció távolodni látszik, a lap értesülése szerint az ex-kormányfő konkrétan utalt a koalíciós partnerek előtt arra a lehetőségre is, hogy ismét miniszterelnöki megbízást szeretne. egyértelműen kulcspozícióban szeretne maradni, azaz, vagy biztosítja magának a miniszterelnöki posztot, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a házelnöki tisztséget, amelyből ellenőrizheti a többségeket és a leendő kormány tevékenységét. A pártelnöki státusz a képviselőház elnöki funkciójával kombinálva Orban nemcsak politikai túlélését volna hivatott biztosítani, hanem ezáltal sikerülne ugyanúgy árnyékból gyakorolni a hatalmat, ahogy Liviu Dragnea három miniszterelnökkel tette.A miniszterelnöki kinevezéshez szükséges támogatást Ludovic Orban ma kérte a koalíciós partnerektől, egy olyan találkozón, amelyen részt vettésis. A G4Media forrásai szerint a pártvezetők gondolkodási időt kértek, mielőtt Orbannak választ adnának, és ezalatt konzultálnának saját pártjaik vezetőtanácsaival is.Orban állítólag már a ma reggeli Klaus Johannis elnökkel való találkozón is fölvetette a miniszterelnöki kinevezésének az ötletét. A két találkozó után, Ludovic Orban a nemzeti kisebbségek vezetőjével, Varujan Pambucciannal találkozott. Este nyolc órára Orbant a PNL székhelyére várják, ahol a párt vezetőtanácsát is tájékoztatja szándékairól és a nap folyamán folytatott megbeszéléseiről.