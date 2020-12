Egyre több a feszültség a kormányalakítás körül, a pártvezérek a médiában üzengetnek egymásnak

Lapértesülések szerint a tárgyalások elakadásának oka Ludovic Orban PNL-elnök ambícióiban keresendő.



Amint megírtuk, miután a PNL állandó bizottsága amellett döntött, hogypénzügyminisztert jelölik miniszterelnöknek, Orban egy újabb verzióval állt elő. Szerinte ő maga kellene legyen ismét a miniszterelnök, mert így tudnák „kimozdítani a holtpontról” a tárgyalásokat.Mint ismeretes, abban az esetben, ha Câțu lenne a kormányfőjelölt, Orban követelné magának a képvisleőház elnöki posztját, ami szintén nagy befolyással járó funciónak számít. Ily módon biztosítaná a saját politikai túlélését.AZ USR-PLUS viszont magának akarja a képviselőház elnöki székét, mondván, hogy így lenne korrekt, és így lennének kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. Ebben a felállásban viszont Orban befolyása gyengülne nagymértékben, vélhetően ezért döntött úgy a PNL elnöke, hogy saját magát ajánlja (ismét) a kormányfői tisztségbe.Lapérteülések szerint azonban egy kedd esti találkozó keretében még a saját pártja vezetősége sem támogatta ebben. Câțu visszutasította a visszalépése ötletét., a párt főtitkára pedig ki is támadta Orbant, rámutatva, hogy az üzenet rossz, hiszen Orbant azonosítják az emberek az elmúlt hónapok kormányzási kudarcaival.Továbbá ez a lépés nagyon sokat ártana Câțu megítélésének, akivel Orban egyszer már eljátszotta ezt a történetet. Azaz jelölte a miniszterelnöki tisztségre Câțut (mivel úgy vélte, hogy a parlament PSD-s többsége nem szavazza meg), de amikor kiderült, hogy támogatná a parlament, gyorsan félreállította, és saját magát jelölte a posztra. Értesülések szerint Orban ismételt jelölésének ötletét a PNL vezetőinek többsége fenntartásokkal kezeli.Egyes politikai források szerint azonban Ludovic Orban cáfolta azokat a médiában megjelent híreket, miszerint visszavonta volna a Florin Cîţura vonatkozó javaslatot a miniszterelnök-jelölt személyét illetően. A források szerint Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke az USR-PLUS szövetséggel folytatott keddi tárgyalások során a mandátumok kiosztásának úgynevezett D'Hondt-módszerét javasolta, úgy, hogy az első opció a PNL-t illeti meg. Ugyanazon források arról is beszéltek, hogy a hétvégi tárgyalások során az USR-PLUS vezetői nem zárkóztak el attól az opciótól, hogy Ludovic Orban legyen a miniszterelnök-jelölt, és ebbe elvben az RMDSZ is beleegyezett.A források leszögezték: Ludovic Orban nem vonta vissza egyértelműen arra vonatkozó javaslatát, hogy Florin Cîţu legyen a PNL kormányfőjelöltje.Bár Orban szerint a leendő koalíciós partnerekkel abban állapodtak meg, hogy amíg ki nem egyeznek, csak közösen nyilatkoznak,, az USR-PLUS társelnöke egy Facebook-bejegyzésben reagált arra a felvetésre, hogy ismét Ludovic Orban lenne a miniszterelnök. „Az USR-PLUS komolyan gondolta, hogy egy új kezdetre van szükség” – írta, utalva arra, hogy a szövetségnek a PLUS-szárnya mégsem támogatnák Ludovic Orban miniszterelnök-jelöltségét.