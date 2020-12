Panaszt tett a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az AUR magyarellenes kampánya ügyében

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt intézett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) magyarellenes megnyilvánulása miatt, miszerint alkotmánymódosítás céljából országos kampányt indít annak érdekében, hogy betiltsák az etnikai alapon létrehozott politikai pártokat Romániában, mint például az RMDSZ-t.



"Az ezzel kapcsolatos sajtóközleményében az AUR társelnöke,nyilatkozata sértő a romániai magyarokra nézve, nacionalista-soviniszta propaganda jellegű, faji vagy nemzeti gyűlöletre buzdít, az a célja, hogy megfélemlítse és megalázza a romániai etnikai kisebbséget, a magyarságot" - írják közleményükben a jogvédők.A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a benyújtott panasz indoklásában kiemeli, George Simion és így az egész AUR kijelentései rasszisták és gyűlöletet gerjesztenek a magyar közösség iránt, elpusztítanák ezt a közösséget és kizárnák annak tagjait a parlamenti képviselői munkából."Az AUR párt tagjai és társelnöke már korábban is ismertek voltak a magyarokkal szembeni etnikai alapon történő diszkriminatív cselekedeteikről és nyilatkozataikról. Az Úz-völgyi provokátorként is ismert George Simion, az AUR egyik társelnöke a 2020-as európai választásokon indulva a következőket nyilatkozta: „törvényen kívül helyezzük az úgynevezett Székelyföldet!" A párt másik tagja, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnökeként is számtalan pert indított a magyar közösség, a magyar szimbólumok székelyföldi használata és a magyar feliratok ellen, azzal a céllal, hogy feszültséget teremtsen a románok és a magyarok között" - áll a közleményben., a jogvédelmi szolgálat vezetője az eset kapcsán elmondta: „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az AUR weboldalán közzétett programját, amely teljes egészében egyetlen ideológiára összpontosít, mégpedig az általuk elismert, az ország egyetlen nemzetének, nevezetesen a román etnikai identitásnak a megvédésére.Ez a program pedig azt bizonyítja, hogy ezek az emberek nem hajlamosak az együttműködésre, és nem mutatnak toleranciát más, jogokkal rendelkező etnikai csoportokkal szemben, hanem igyekeznek a lehető legnagyobb mértékben hangsúlyozni, hogy az ország csak a románoké. Egy demokratikus államban, amelyben az alapvető emberi jogokat és szabadságot, az identitáshoz való jogot törvény garantálja, megengedhetetlen, hogy a parlamentbe most bejutott párt olyan politikai eszközökhöz folyamodjon, amelyek megoszthatják a társadalmat.”A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közleménye