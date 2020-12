Lazítás Sepsiszentgyörgyön: sárga forgatókönyv lép érvénybe csütörtöktől

Kinyithatnak a vendéglátóipari egységek és a kulturális intézmények. Engedélyezve lesznek a szabadtéri szabadidős- és sporttevékenységek.



Figyelembe véve, hogy Sepsiszentgyörgyön három ezrelék alá csökkent a koronavírusos megbetegedések száma az elmúlt 14 napban, a Megyei Készenléti Bizottság úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg az eddig érvényben lévő szigorító intézkedéseket.Ennek értelmében, december 17-től, csütörtökről kezdődően a vészhelyzet sárga forgatókönyve lép érvénybe azokon a településeken, ahol a megbetegedések aránya 1,5 és 3 ezrelék között van.Ez azt jelenti, hogy csütörtöktől kinyithatnak az éttermek, kávézók, bárok belső terei 30 százalékos működési kapacitással, valamint reggel 6 és este 11 óra közötti nyitvatartással., Sepsiszentgyörgy polgármestere megköszönte a lakóknak a felelősségteljes viselkedést, hiszen a szigorú intézkedések betartásának megvan az eredménye, valamint újra felhívja a lakók figyelmét a szakemberek által megfogalmazott intézkedések betartására, hogy biztonságos és nyugodt ünnepeken vehessünk részt.„A lazítások nem azt jelentik, hogy majd lehet miniszilvesztert szervezni, és ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, ellenkező esetben a lazítások árát januárban fizetjük meg.” - mondta Antal Árpád.Ugyanakkor újra kinyithatnak a múzeumok, könyvtárak, mozik, színházak, az előadó- és koncerttermek, a művészeti és népiskolák, továbbá lehetőség van szabadtéri kulturális rendezvények szervezésére is, betartva a koronavírus terjedésének megfékezésére vonatkozó, érvényben lévő egészségügyi intézkedéseket. A mozikban és színházakban a nézőterek 30 százalékát foglalhatja el a közönség.Szintén csütörtöktől megengedett a szabadtéri szabadidős- és sporttevékenységeken való részvétel legtöbb 10, nem egy háztartásban élő személy részvételével, betartva a koronavírus terjedésének megfékezésére vonatkozó előírásokat.Péntektől megnyitják a Sepsi Aréna melletti fedett korcsolyapályát is a lakók számára, a jégen egy időben 260 személy korcsolyázhat. A jégpálya péntek este 19 és 21 óra között, szombaton és vasárnap pedig 10 és 13, valamint 19 és 21 óra között tart nyitva. A jegypénztár fél órával korábban nyit a bejáratnál való torlódás elkerülése végett. A maszk viselése a korcsolyázás közben kötelező, akárcsak a további előírások betartása a vírus terjedésének megfékezése érdekében.A fitnesz- és sporttermek működtetőinek is kötelező betartani az országos előírásokat, valamint a sípályák kizárólag az érvényben lévő egészségügyi szabályok betartásával használhatóak.Továbbra is kötelező a maszk viselése minden nyílt és zárt területen, az üzletek 21 óráig tarthatnak nyitva, valamint tilos az este 11 óra és hajnali 5 óra közötti közlekedés, ez csak sürgős esetekben, saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal tehető meg.Közlemény