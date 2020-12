Cseke Attila: bírósági pert indít az RMDSZ a Várad folyóirat ügyében

Sajtótájékoztató keretében kritizálta csütörtökön Cseke Attila a Bihar megyei tanács határozatát, mellyel megszüntették a Várad és a Familia folyóiratok önálló jogi státuszát, beolvasztva ezeket a megyei könyvtár intézményébe. Úgy vélte, a volt nagyváradi polgármester, a PNL-s Ilie Bolojan vezette megyei önkormányzat nemcsak méltánytalanul, de törvénytelenül is járt el.



Cseke elmondta: konzultált már jogásszal ez ügyben és az RMDSZ közigazgatási bíróságon támadja meg a megyei tanács vonatkozó határozatát. A Bihar megyei RMDSZ-elnök hozzátette: annyi máris látszik, hogy a döntések átláthatóságára vonatkozó törvényeket nem tartotta be a megyei tanács. Egy ilyen jellegű döntés előtt nyilvános vitát kellett volna szervezni, 30 nappal korábban publikálniuk kellett volna az átszervezési tervezetet, hogy az emberek véleményezhessék, ehhez képest a határozati javaslat mindössze a döntés előtt egy nappal került fel a megyei önkormányzat honlapjára."Az, ha valaki nem szereti a kultúrát, nem jár kulturális intézményekbe, nem jelenti azt, hogy nem is kell elismernie ezek fontosságát. Kultúra nélkül olyanná válik a társadalmunk, amilyenné nem szeretnénk, ha válna. A kultúra nem egy kereskedelmi társaság, ahová ha 1 lejt befektetsz, ki kell tudj venni 1 lej 10 banit" - fejtette ki Cseke. Aki egyébként a most Bukarestben zajló kormányalakítási tárgyalásokat hagyta ott, hogy foglalkozhasson a folyóiratok ügyével. A politikus, bár ezt nem részletezte, elmondta: nem ért egyet a megyei tanács egyéb, a kulturális intézmények átszervezésére vonatkozó döntéseivel sem.Az RMDSZ Bihar megyei elnöke rámutatott, hogy formális szempontból még a jelenlegi megyei tanács alapítása sem felelt meg a szabályoknak, azazésalelnökök megválasztása sem jogszerű, mert az alakuló ülésre a fellebbezési határidő lejárta előtt került sor, azaz az esetleges tiltakozóknak nem adták meg a lehetőséget a megyei tanácsosok mandátuma érvényesítésének a megtámadására. Mint ilyen, kérdésessé válik ennek a fórumnak a jogi alapja arra, hogy meghozzon olyan döntéseket, mint a fent említett folyóiratok jogi személyiségének megszüntetése.Cseke azonban rámutatott: az RMDSZ nem akart bírósághoz fordulni a megyei tanács megalakulása körüli szabálytalanságok miatt, "ahogyan az eddigi ellenzék tette", és azzal érvelt, hogy "nem akarjuk átvenni a politizálásnak ezt a formáját. Mi nem akarunk konfliktust a megyei tanács vezetésével, és pereket sem kezdünk ilyen irányban, ahogyan azt a korábbi ellenzék tette."