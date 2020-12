Egy RMDSZ-es és egy PNL-es alelnöke lesz a Maros Megyei Tanácsnak

A Maros Megyei Tanács 2020-as utolsó nyilvános soros ülésén a megyei tanácsosok titkos szavazással megválasztották a Maros Megyei Tanács két alelnökét, a 2020-2024-es mandátumra.



A két alelnöki tisztségre Az RMDSZ részéről, a Nemzeti Liberális Párt részérőlt, valamint a Szociáldemokrata Párt részéről Ovidiu Dancut jelölték a tisztségek betöltésére.A szavazatok számlálását követően Kovács Mihály Leventét 26 igen, 4 nem és 3 „nulla” - érvénytelen szavazattal, valamint Ovidiu Georgescut 26 igen, 5 nem és 3 „nulla”-érvénytelen szavazattal választották meg az alelnöki tisztségek betöltésére.Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke köszönetét fejezte ki a 2016- 2020-as ciklus két alelnökének,nak ésnak Maros megye érdekében kifejtett munkájukért, és bizalmát fejezete ki , hogy jó együttműködést fog kialakítani a két újonnan megválasztott alelnökkel. "Az elkövetkező időszakban a megbeszélések alapján számos feladatot fogok átruházni a két alelnökre. Szerepük nagyon fontos a megyei tanács szakapparátusának tevékenységeinek koordinálásában, és meggyőződésem, hogy gyümölcsöző együttműködésünk lesz. Az elmúlt mandátumban számos projektet indítottunk el, és most következik a kivitelezésük, olyan módon, hogy Maros megye fejlődése jó példával járjon elő országos szinten is." – mondta az elnök.Az ülés végén Kovács Mihály Levente alelnök kijelentette, hogy célja a választási kampányban bemutatott projektek kivitelezése: "Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az RMDSZ listájára szavaztak, mert másként nem állhatnék ma itt. Köszönöm az RMDSZ támogatását, és mindenki szavazatát.Rengeteg tennivaló van azon projektek megvalósítása érdekében, amelyeket bemutattunk a Marosvásárhelyi Metropolisz Övezettel és az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatosan. Megtiszteltetés számomra ez a tisztség, és úgy gondolom, hogy jól fogunk együtt dolgozni, és jó eredményeink lesznek "- mondta.Ovidiu Georgescu alelnök a csapatmunka és az egyensúly fontosságát hangsúlyozta: "Soha nem gondoltam volna, hogy ma én leszek az, aki ebben a csodálatos épületben dolgozhat. Köszönöm a jelölést és a többséget, aki rám szavazott. Azt hiszem, nagy felelősségem a megye lakosságával szemben. Tapasztalatom szerint tudom, hogy semmit sem tehetek egyedül, azt hiszem, eljutottam arra a pontra, amikor a politikai fegyverek zaja elhalkul és csak a párbeszédünket kell hallanom, amit a tettek követnek. Rajtunk múlik, hogy bebizonyítsuk, politikailag megérettünk-e. Csak akkor, ha erős csapatunk volt, sikerült fontos dolgokat megtenni. Ugyanezt akarom tenni itt is" – hangsúlyozta.