Ciolacu: Megtámadjuk a közigazgatási bíróságon a kormányhatározatot, amely csak a liberális polgármestereknek juttat pénzt

Bűnvádi panaszt fog benyújtani a Szociáldemokrata Párt (PSD) azon miniszterek ellen, akik előterjesztették a kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott határozatot, amely bizonyos összegeket utal ki a kormány tartalékalapjából a liberális polgármesterek által vezetett településeknek - jelentette be Marcel Ciolacu szociáldemokrata elnök.



A PSD meg is fogja támadni a közigazagatási bíróságon a jogszabályt, és követelni fogja annak rendelettel való eltörlését, számolt be Ciolacu a párt országos politikai tanácsának ülése után tartott sajtótájékoztatón.A PSD elnöke azt állította, a kormány ezzel 'csúszópénzt' adott a liberális polgármestereknek, hogy azok továbbra is támogassáka PNL élén, ugyanis a csütörtökön elfogadott határozatban csak liberális polgármesterek által vezetett települések szerepelnek.Ciolacu szerint ez egy hónappal ezelőtt is megtörtént már, szintén a liberális polgármesterek jutottak pénzhez a kormány által kiadott határozat révén.