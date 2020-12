Bocsánatot kért a védelmi miniszter az 1989-es forradalom áldozatainak családjaitól

Harmincegy évvel a romániai kommunista diktatúra bukásához vezető, több mint ezer áldozatot követelő 1989-es népfelkelés után először kért bocsánatot az áldozatok családjaitól a történtekért hivatalban lévő román védelmi miniszter Nicolae Ciucă tartalékos tábornagy személyében.



Az ügyvivő miniszterelnöki tisztséget is ellátó Ciucă védelmi miniszteri minőségében emlékezett meg arról, hogy 1989. december 16-án Temesváron kezdődött a lakosság súlyos véráldozatot követelő harca a demokráciáért és szabadságért. Emlékeztetett arra is, hogy a több mint ezer áldozat között a védelmi minisztérium (MAPN) mintegy 275 katonája és civil alkalmazottja is életét vesztette.Ciucă szerint nem lehet a kommunista állam és a hadsereg akkori vezetésének tetteit a mai demokratikus mércével megítélni, de legfőbb ideje, hogy az igazságszolgáltatás egyértelműen megállapítsa az egyéni felelősségeket és elítélje a bűnösöket."A politikai és katonai vezetők mai nemzedékének kötelessége minden tőle telhetőt megtenni, hogy fény derüljön a védelmi minisztérium alkalmazottainak minden olyan cselekedetére, amely 1989 decemberében emberéleteket követelt, vagy emberek sebesüléséhez vezetett" - írta közleményében Ciucă, az MAPN teljes nyitottságáról biztosítva az igazságszolgáltatást.Az MAPN egyes alkalmazottainak "hibáin, tévedésein és visszaélésein" túlmenően a mai vezetők erkölcsi kötelességének nevezte, hogy bocsánatot kérjenek az áldozatok családjaitól az 1989-ben okozott szenvedésért.A védelmi minisztériumtól idén februárban a Newsweek.ro román hírportál kért magyarázatot arra, hogy a forradalom óta eltelt három évtizedben miért nem kért soha bocsánatot az 1989-es sortüzekért. A lap megjegyezte, hogy az 1989-es megtorlásban szintén részt vevő belügyminisztérium nevében - amely a Newsweek szerint a hírhedt politikai rendőrség, a Securitate "jogutódjának" tekinthető -belügyminiszter a 30. évfordulón már bocsánatot kért a románoktól.A legfelsőbb bíróságon tavaly kezdődött meg az 1989-es forradalom pere, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Romániát, amiért nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek, valamint a halálos áldozatok hozzátartozóinak.Az ügyészek 862 ember halálát és 2150 ember sebesülését okozó katonai diverzió megszervezéséért állították bíróság elévolt államfőt, a hatalmat 1989. december 22-én magához ragadó Nemzeti Megmentési Front volt vezetőjét és két másik vádlottat, de idén ősszel a legfelsőbb bíróság több bizonyítékot érvénytelenített, és a vádirat kijavítására kötelezte a katonai ügyészséget.1989-ben a Ceausescu-rendszert bírálótemesvári református lelkész körüli szolidaritási megmozdulásból nőtte ki magát a diktatúrát megdöntő romániai forradalom. Az ország más nagyvárosaira is átterjedt tüntetéseket a kommunista karhatalom erőszakkal próbálta megfékezni. Amikor 1989. december 22-én a diktátor elmenekült a pártszékházból, a temesvári és bukaresti sortüzeknek már több mint 270 civil halálos áldozata volt.A zsarnokság lerázását ünneplő országban azonban még napokig tartott a lövöldözés a katonaság és rejtélyes diverziókeltők között, aminek további 850 ember - köztük a Ciuca által említett 275 katona - esett áldozatul. A katonai ügyészek szerint az új hatalom próbálta a diverzióval igazolni legitimitását, elhitetve a lakossággal, hogy "terrorista" mesterlövészek lövöldöznek az utcákon Ceausescu hatalmának helyreállítása érdekében. (MTI)