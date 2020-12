A vakcinával és a beoltással kapcsolatos kérdésekre válaszol platformján a CNCAV

A koronavírus elleni vakcinával és a beoltással kapcsolatos hasznos információkat tett közzé saját platformján az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV).



Az online felületen választ adnak az oltással kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre.A lakosság választ kaphat a következő kérdésekre:* miért érdemes beoltatnom magam a COVID-19 ellen?* milyen dokumentumot állítanak ki a vakcina beadásakor?* be kell-e oltatnom magam, ha már átestem a koronavírus-fertőzésen?* hol tájékozódhatom a koronavírus elleni vakcinajelöltekről?* kivel kell felvennem a kapcsolatot, ha be szeretném adatni az oltást?* megtagadhatom-e az oltást?* ingyenes az oltás?* akkor is be kell tartanom a javasolt higiéniai-egészségvédelmi szabályokat, ha megkaptam az oltást?* a más betegségekben szenvedők is beoltathatják magukat?* mit jelent a drive-through oltási központ?Az országos oltási kampány pár nap múlva kezdődik Romániában. Az oltás ingyenes és nem kötelező.