Nem érvényesítik az egyik AUR-os képviselő mandátumát a forradalom napjaiban elkövetett atrocitások miatt

A parlamentbe frissen bejutott szélsőjobboldali politikai alakulat, az AUR vezető tanácsa úgy döntött, hogy nem érvényesíti Francisc Tobă, Brassó megyei képviselő mandátumát, miután a sajtó és a civilszervezetek fölhívták a közvélemény figyelmét arra, hogy az AUR-os képviselőjelölt ellen súlyos vádak merültek fel. A döntést George Simion társelnök jelentette be egy Facebook-videóban:



szerint a megüresedett helyetfoglalja el, aki második lett a brassói körzet AUR-listáján. Az AUR társelnöke egyébként arra is fölhívta a figyelmet, hogy Francisc Tobă soha nem volt AUR-tag, hanem a Neamul Românesc, a Román Nemzet Pártja főtitkára volt, és a két politikai alakulat között létrejött együttműködés következtében került a listára. A politikai pártok hétfőig, az eskütételig változtathatnak a leendő parlamenti képviselők névjegyzékén.

Súlyos vádak Francisc Tobă ellen

Francisc Tobă hivatásos katonai karriert futott be, és az 1989-es forradalom után lépett be a politikába, a Ion Iliescu által vezetett párt, a FSN, Nemzeti Megmentési Front nagyszebeni alelnöke lett. Később Francisc Tobă a Parlamentbe is bekerült a FSN listáiról.A sajtó kiderítette, hogy

a nyugalmazott alezredest gyilkosság kísérletével és embertelen bánásmódban való bűnrészességgel vádolták az 1989-es forradalom napjai alatt elkövetett atrocitások kapcsán

. Francisc Tobăalezredessel, 1

989. december 22-e után is fegyveres őrjáratokat vezetve a nagyszebeni megyei kórházból súlyos állapotban lévő sebesülteket tartóztatott le, a tanúvallomások szerint egy tornaterembe vitték őket, ahol megverték, megkínozták az áldozatokat.

„Az áldozatok,a Belügyminisztérium kötelekében teljesítettek szolgálatot. 1989.12.22-én a szebeni megyei kórházba kerültek súlyos sebesülésekkel. 1989. december 23-án azonban Tobă Francisc százados erőszakkal eltávolította őket a kórházi osztályról.Egy nappal később, Tobă további két sebesültet vitt el erőszakkal a kórházból.éslőtt sebbel került az intenzív osztályra. A százados parancsára ugyanúgy a 01512-es számú katonai egység tornatermébe vitték őket, ahol illegálisan fogva tartották, megfosztva az orvosi ellátás lehetőségétől - derül ki az EVZ.ro által idézett dokumentumokból, amelyek az 1989. december 21 Egyesület archívumából származnak, és amelyeket a Legfőbb Ügyészségnek nyújtottak be.

A forradalom után Francisc Tobă lett a nagyszebeni FSN alelnöke, majd a FDSN elnöke és a PDSR parlamenti csoportjának tagja. Tobă Adrian Năstase tanácsadója is volt, tavaly pedig a PSD volt parlamenti képviselője, Ninel Peia által alapított Román Nemzeti Pártjának vezetésébe került alelnökként.

Francisc Tobă egyébként nem az egyetlen vitatott név az AUR-listákon. Nemrégiben arról is beszámoltunk , hogy az AUR a Parlamentbe küldi Nicolae Roman tábornokot, aki a buzăui tagozat képviselői jelöltlistáján szerepel. Roman állítólag aktívan részt vett a temesvári forradalmárok elleni 1989. decemberi mészárlásban - derül ki egy Mălin Bot által bemutatott dokumentumból, amely a forradalom elnyomásában részt vevő katonai egységekre vonatkozik.