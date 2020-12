Kormányprogram: az önkormányzati választási rendszeren veszhet össze az USRPLUS és az RMDSZ

A kormánykoalícióra készülő pártok egyezkedése vasárnap is folyik, a kormányprogram kidolgozása érdekében. Bukaresti lapok úgy tudják, hogy az igazságügyről és az egészségügyről folynak a viták, de a választási törvény esetleges változtatása is terítéken van.



Az USRPLUS ugyanis azt szeretné, ha visszatérnének a kétfordulós önkormányzati választásokhoz, ezt azonban az RMDSZ nem szeretné, mert így számos most meglevő tisztség megszerzése jóval nehezebb lenne.Az Adevărul úgy tudja, hogy a pártok konszenzusra jutottak már a gazdasági, digitalizációs, környezetvédelmi, energetikai és külpoltikai kérdésekben, vasárnapra pedig az igazságügy és az egészségügy kerül terítékre, valamint a választási törvények is. Az USRPLUS nagyon szeretné a két fordulót, az RMDSZ számára ez akár a polgármesteri székek 30 százalékának elveszítésével is járhatna.A lap szerint a PNL lesz a döntőbíró a kérdésben. Nyilvánosan ugyan ők is a két forduló mellett vannak, viszont annyira a mostani rendszer sem zavarja őket, tekintve, hogy körülbelül 1200 polgármesterük és helyi taácsosuk van, és ez könnyen nőhet is, amennyiben a parlamentből kiesett PMP beolvad a PNL-be, amire a jövő év folyamán komoly esély nyílhat.Szombat este a PNL által miniszterelnöknek jelölt Florin Cîţu azt nyilatkozta, hogy legkésőbb hétfőre el fog készülni a kormányprogram összeállítása.