Mentelmi jogot kér az ügyvédek számára Diana Șoșoacă, AUR-os szenátor

Az AUR színeiben a politika színterére lépett Diana Șoșoacă szenátor, ügyvéd új kiváltságokat, konkrétan a törvény előtt mentelmi jogot követel az ügyvédek számára. Mindezt úgy, hogy a pártnak a kampánya és politikai programja többek között mindenki egyenlőségét követelte a törvény előtt, írja a G4Media.



Diana Șoșoacă Facebookon jelentette be, hogy az immunitás bevezetése érdekében benyújtja az 51/1995 számú, az ügyvédi hivatás működését szabályozó törvény módosítási tervezetét.Șoșoacă ügyvéd-szenátor ezt a csupa nagybetűvel írt bejelentését azután tette közzé, miután a Legfelsőbb Bíróság Robert Roșu ügyvédet 5 év börtönre ítélte Băneasa Farm ügyében, amelyben többek között Pál herceget is elítélték. Az ügyről itt számoltunk be. Șoșoacă szenátor által követelt új kiváltságok teljes mértékben ellentmondanak az AUR statútumánaknak, amelyben a törvény előtti egyenlőség az egyik alapvető cél.- áll az AUR statútumában.Az AUR szenátor kezdeményezése alig egy nappal azután történt, hogy egy alvilági csoport vezetői bejelentették, csatlakoztak a párt Vaslui-i szervezetéhez, és átvették az irányítást , az AUR elnöke a Facebookon azt írta, hogy az említettek nem párttagok, de nem közölt részleteket arról, hogyan került az alvilági klán vezetőinek kezébe az AUR Vaslui-i szervezete.