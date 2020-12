Újabb pénzbírságok magyarellenesség miatt

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentései alapján az elmúlt napokban két büntetést is kiszabott az Országos Diszkriminációellenes Tanács. A Realitatea plus csatorna Hatalmi játszmák (Jocuri de putere) nevű műsorának vezetője Orește Teodorescu és meghívottja, Marius Pașcan 2000 lejes pénzbüntetést kaptak, a Dinamo csapata, valamint a Familia PCH szurkolói csoport pedig 5000 lejes bírságot.



Mint ismeretes az Orește Teodorescu által vezetett Hatalmi játszmák (Jocuri de putere) 2020. május 18-i adásának témája az RMDSZ gyalázása, a romániai magyarság elleni uszítás, valamint a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok elhagyatott sorsának ecsetelése volt. A teljes adást Orește magyarellenes megnyilvánulásai jellemezték. Kifejtette: „az RMDSZ feltűnően hasonlít a koronavírusra, mely bejutva a gazdaszervezetbe, nemzetellenes génjét megsokszorozva átveszi a politikai döntések irányítását. Tünetmentesen, ezért diszkréten várják a nemzeti immunrendszer gyengülését, hogy irredentista programjukat elősegítsék.” Az adás meghívottjai közül pedig a magyarellenességéről híres Marius Pașcan az adás során így nyilatkozott: „...a három megyében a románok el vannak nyomva, lassan-lassan a magyarok kitessékelik őket a megye határain kívül...” Pașcan hamis nézeteket közölve részletezte, hogy Erdélyben mennyire tragikus a helyzet a románokra nézve.A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentésének köszönhetően az Országos Diszkriminációellenes Tanács ugyancsak magyarellenességet állapított meg a 2019. december 13-án a bukaresti Ștefan cel Mare stadionban megtartott Dinamo Bukarest és Sepsi OSK mérkőzésén is. A rangadó során ugyanis a Dinamo szurkolói, akik Familia PCH néven ismertek, a magyarok ellen uszítottak, többszörösen bekiáltva a jól ismert magyarellenes rigmusukat: „Kifele a magyarokkal az országból!”, valamint gyalázták Magyarországot is (Ungaria ne s*** p***!)., a jogvédelmi szolgálat vezetője elmondta, üdvözli az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését, hiszen elfogadhatatlan a gyűlöletbeszéd a médiában, a sportban és az élet bármely területén egyaránt. Hozzátette: „Az Országos Audiovizuális Tanács június folyamán már kiszabott egy 20.000 lej értékű büntetést a Realitatea plus csatornának, a Hatalmi Játszmák című műsor május 18-i és 25-i adásai miatt. Ezen műsorok magyarellenes jellegét erősíti az Országos Diszkriminációellenes Tanács bírsága is. A Dinamo csapat és annak szurkoló tábora pedig már több rendben kaptak pénzbüntetést diszkriminatív megnyilvánulásaikért. Jogvédelmi szolgálatként a továbbiakban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan jelezzük az illetékes szervekhez a romániai magyarokat sértő eseteket.”