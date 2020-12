A belügyminisztériumot vezető Marcel Vela új, fővárosi kórház építését jelentette be hétfőn. A tervek szerint az egészségügyi létesítmény egy plazmabanknak is helyet adna - számol be az Agerpres.



„Ebben az új kórházban transzfúziós központ is fog működni, amelynek plazmabankja is lesz” - jelentette ki Vela a Prof. Dr. Dimitrie Gerota Sürgősségi Kórház plazmagyűjtő mobil állomásának átadásán.Hozzátette, a belügyminisztériumhoz tartozó kórház plazmagyűjtő állomásán vért adhatnak mindazok a belügyi alkalmazottak, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, és teljesítik az ehhez szükséges kritériumokat. A plazmát a súlyos állapotban levő COVID-19-páciensek kezelésére használják.