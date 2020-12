Kelemen Hunor: még az ünnepek előtt leteheti esküjét az új kormány!

Hétfőn ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa, azután Kelemen Hunor rövid sajtótájékoztató keretében ismertette a legújabb fejleményeket:



Az általa felvázolt kormányalakítási feltételeket elfogadta az SZKT, így lépnek tehát kormányra a PNL-vel és USR-PLUS-szal, a hármas kormánykoalíció részeként. Kelemen kifejtette: szolid többséggel alkotnak kormányt, és ha minden a maga rendjén alakul, még szenteste előtt, szerdán este teszi le az esküt Románia új kormánya.

Bár még nem teljesen végleges a kormányprogram, a Szövetség elnöke ismertette az RMDSZ szempontjából fontosabb pontokat:- külön kisebbségeket érintő fejezetről született megállapodás, amely tartalmazza az identitás megőrzésének intézményes garanciáját. Ez többek között a nyelvhasználati küszöb csökkentését és az anyanyelvi oktatás biztonságos megmaradását írja elő;- számos gazdaságot érintő rendelkezéseket is javasoltak, amelyek a magyarlakta területek és közösségek érdekeit is figyelembe veszik;- megtárgyalták a kormányzati struktúrát is, megerősítette: 18 minisztere lesz az új kormánynak, ebből 3 tárcát kap az RMDSZ. Ahogy a Transindex korábban is megírta , az RMDSZ kapta a fejlesztési és közigazgatási, a környezetvédelmi illetve az ifjúsági és sport minisztériumokat;- a RMDSZ ezen kívül 12 államtitkári és egy államtitkár-helyettes pozíciót kap, a személyek kilétéről később adnak tájékoztatást;- hétfőn este a Szövetség Állandó Tanácsa ülésezik, ekkor szavaznak a miniszterek személyéről és a miniszterelnök-helyettesről is. Bár eleinte nem kívánta elmondani, az RMDSZ elnöke végül megerősítette azt a sajtóinformációt , miszerint a miniszterelnök-helyettes posztra őt jelölték, a fejlesztési minisztériumotszenátor vezeti majd, a környezetvédelemértszenátor felel, az ifjúsági és sport minisztériumot pedigparalimpiai kerékpárosra, a Román Kerékpáros Szövetség elnökére bíznák.- Kelemen kifejtette: a miniszterelnök mellett két tárca nélküli miniszterelnök-helyettesi pozícióban állapodtak meg, ezen osztoznak majd az USR-PLUS jelöltjével,- A Transindex arra volt kíváncsi, hogy milyen konszenzus született az önkormányzati választások kapcsán felmerült vitáról, lévén, a koalíciós viták alatt az USR-PLUS javaslatára terítékre került a kétfordulós választások témája, ezt azonban az RMDSZ nem támogatná. A Szövetség elnöke ennek kapcsán elmondta: az önkormányzati választások vitája valóban felmerült, erről azonban nem sikerült konszenzusra jutni. "Amiről pedig nem döntöttünk egyértelműen, nem került be a kormányprogramba" - mondta el Kelemen.- Azt is megkérdeztük Kelemen Hunortól, hogy miért pont Tánczos Barna személyére esett a környezetvédelmi tárca vezetése, ugyanis szakmai háttere sokkal inkább a mezőgazdaság irányába nyúlik vissza. Ez a kérdés olyan szempontból is helytáll, hogy például az ifjúsági és sport minisztériumot szakértőre bízta az RMDSZ. A Szövetség elnöke ekkor kifejtette: mindenkit biztosíthat arról, hogy Tánczos politikai tapasztalatával és szakértelmével a környezetvédelmi tárca élén is meg tudja állni a helyét, azon felül olyan szakpolitikai tanácsadók dolgoznak majd vele, akikkel közösen eredményes munkát tudnak majd elvégezni.- Ugyancsak újságírói kérdésre árulta el, hogy az UNESCO Világörökségi Listájára minden bizonnyal felkerülhet majd a székelykapu, Torockó és a Csíksomlyói búcsú is.