Képviselőházi bizottságok: a PSD 8, a PNL 6, az USR-PLUS 4, az RMDSZ és az AUR 2 elnököt adott

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nyolc, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) hat, az USR-PLUS Szövetség négy, az RMDSZ kettő, a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) kettő, a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója szintén két bizottság elnöki tisztségét kapta meg az alsóházban.



Jóváhagyta kedd este a képviselőház plénuma az állandó bizottságok összetételét:* Gazdaságpolitikai bizottság (az elnököt a PSD adja, Costel Dunava személyében),* Pénzügyi-költségvetési bizottság (PNL - Bogdan Huţucă),* Iparral és szolgáltatásokkal foglalkozó bizottság (RMDSZ - Bende Sándor),*Szállításügyi és infrastruktúra-bizottság (PSD - Ciprian Constantin Şerban),* Mezőgazdasági bizottság (PSD - Adrian Chesnoiu),* Emberi jogi, vallási és kisebbségügyi szakbizottság (nemeti kisebbségek frakciója - Iusein Ibram),* Közigazgatási és területrendezési bizottság (PSD - Simona Bucura Oprescu),*Környezetvédelmi bizottság (PNL - George Cătălin Stângă),* Munkaügyi és szociális védelmi bizottság (USR PLUS - Oana Ţoiu),* Egészségügyi bizottság (PNL - Nelu Tătaru),* Oktatási bizottság (PSD - Natalia Intotero),* Kultúrával, művészetekkel és tömegtájékoztatással foglalkozó bizottság (USR-PLUS - Iulian Bulai),* Jogi bizottság (USR PLUS - Mihai Badea),* Védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági bizottság (PNL - Constantin Şovăială),* Külpolitikai bizottság (RMDSZ - Biró Rozália),* A visszaélések, korrupciós ügyek kivizsgálásával és petíciókkal foglalkozó bizottság (PSD - Steluţa Cătăniciu),* Szabályzatfelügyelő bizottság (PSD - Gheorghe Şimon),* Információtechnológiai bizottság (PNL - Ion Sabin Sărmaş),* A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségért bizottság (AUR - még nem nevesítette bizottsági tagjait),* A határon túl élő román közösségekkel foglalkozó bizottság (PNL - Gigel Ştirbu),* Tudományos és technológiai bizottság (nemzeti kisebbségek frakciója - Dragos Zisopol),* Alkotmányossági bizottság (AUR - még nem nevesítette bizottsági tagjait),* Ifjúsági és sportbizottság (USR PLUS - Tudor Pop),* Európai ügyekkel foglalkozó bizottság (PSD - Ştefan Moşoiu).