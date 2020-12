Jön a román hatóságok oltáskampány-tervezete: öt típusú oltási központot hoznak létre, online is lehet regisztrálni

Az oltási időpont egyeztethető online, telefonon, a háziorvoson keresztül vagy a szociális segélyszolgálaton keresztül. Az oltási központba érkezéskor az időpont foglalás értelmében megjelent személyek kitöltik az űrlapokat, átesnek egy kötelező orvosi vizsgálaton, majd az oltás után 15 percig megfigyelés alatt maradnak, hogy az esetlegesen jelentkező mellékhatásokat tudják azonnal kezelni az orvosok.



A részleteket a COVID 19 elleni oltási központok engedélyezésére, megszervezésére és működtetésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló rendelettervezet tartalmazza, amelyet az Egészségügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Fejlesztési Minisztérium hagyott jóvá, de még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A benne foglaltakat a G4Media közlése alapján ismertetjük.



Milyenek lesznek az oltási központok?

A hatóságok öt típusú oltási központot létesítenek:• állandó székhelyű, nagy oltási központok, amelyeket országszerte, előre eltervezett helyszíneken hoznak létre;• mobil egységek: a Belügyminisztérium, az Országos Vészhelyzeti Bizottság és a Honvédelmi Minisztérium által működtetett karavánok• mobil oltási csoportok, amelyek kiszállnak bizonyos helyszínekre, hogy az illető helyeken végezzék el az oltást;• autós, drive-through egységeket a nagyvárosok lakossága számára szánják;• a családorvosi rendelők szintjén megszervezett oltóközpontok, az epidemiológiai evolúciótól és a rendelkezésre álló oltóanyagok típusától függően.Minden oltási központnak lesz egy koordináló orvosa, a bejövő és kimenő betegek útvonala pontosan szabályozott lesz, hogy ne keresztezzék egymást, lesz recepció, orvosi rendelő és oltási részleg, valamint oltás utáni pihenőszoba. Az emberek ellenőrzését és irányítását a bejáratnál csendőrök, helyi rendőrség, a rendőrség, illetve a katonaság kirendelt egységei fogják biztosítani.A nagy oltási központok tornatermekben, kiállítási pavilonokban lesznek megszervezve. A mobil egységek célja a bentlakásos központok, az idősek gondozására szolgáló központok lefedése, azaz olyan célcsoportok beoltása, amelyek esetében korlátozott a nagy központokba való eljutás lehetősége. A mobil oltási csoport személyzete egy koordináló orvost, két ápolónőt és egy nyilvántartó személyt foglal magába.Az autós, drive-through oltási központok nagyvárosokban szervezhetők meg olyan helyeken, amelyek a saját járművekkel rendelkező emberek számára könnyű hozzáférést tesznek lehetővé, és ezek az oltási kampány utolsó szakaszában kapnának hangsúlyosabb szerepet.Az oltási központ számára kijelölt helyeket két óránként 10 percig szellőztetni kell.

Hogyan és hol kell jelentkezni az oltásra?

A torlódások elkerülése érdekében regisztrálni kell az oltásra. Azok, akik be akarják oltatni magukat, online, telefonon, a háziorvoson tudnak időpontot kérni.Az oltási központba való belépéskor a személyek testhőmérsékletét szkenneléssel ellenőrzik. Azok a személyek, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 C fokot, nem léphetnek be az oltási központba, és újabb időpontot jelölnek ki számukra.A recepción a személyi igazolvány alapján ellenőrzik a személyazonosságot. A regisztrált személynek ki kell töltenie egy kérdőívet, és ugyanakkor egy pontos tájékoztatást tartalmazó nyomtatványt kap kézhez. A kérdőívet előzetesen is ki lehet tölteni elektronikus formában.A kérdőív kitöltése után a páciens orvosi vizsgálaton esik át, annak érdekében, hogy megállapítsák van-e ellenjavallata az oltásnak az ő esetében. Ha átmeneti ellenjavallatot állapítanak meg az oltást illetően, akkor az oltás átütemezését javasolják.



Mi történik az oltás után?

Az oltási ponton a személyes adatokat ellenőrzik, beadják az oltást, és az oltási adatokat beírják az Országos Elektronikus Védőoltási Nyilvántartásba. A beoltott személy elektronikus úton vagy nyomtatványban megkapja az oltási igazolást, amelyet be kell mutatni a háziorvosnak is.Ha oltás után egy nem kívánt mellékhatás jelentkezik, akkor megfelelő orvosi ellátásban részesül. Ha súlyos panaszok lépnek fel, esetleg anafilaxiás sokk, akkor a beteget beutalják, és csak a mellékhatások teljes kiküszöbölése után tekintik lezártnak az oltással kapcsolatos procedúrát.