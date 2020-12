Románia a 21 században: a lovasszekeres mentőszolgálat

Egy Gorj megyei településen egy epilepsziás rohamban szenvedő anyához riasztották a mentőket, de azok nem tudtak a helyszínre menni a mentőautóval annyival rossz az út. Így az sürgősségi személyzet kénytelen volt lovasszekérrel szállítani a beteget a mentőig – írja a Pandurul.ro.



Fotó: Daniela Cîrjean

Az eset Covrigi faluban történt, ahol egy dombon lévő házban lett rosszul egy kétgyerekes anya. A szegénységgel küzdő családhoz éppen akkor érkezett oda– aki a nélkülöző család önkéntes segítsége –, amikor a nő rosszul lett, és aki azonnal hívta az 112-t.A hívásra a mentőszolgálat és a rohammentősök is elindultak, de a házhoz csak gyalogosan tudtak feljutni a rossz út miatt. Miután a beteg állapotát stabilizálták, egy lovasszekéren szállították a mentőautóig, hogy a beteget kórházba szállítsák.Daniela Cîrjean már egy ideje gyűjtésbe kezdett, hogy a szegény család számára egy új, lakható házat építhessenek, ugyanis amiben most kénytelenek élni – két gyerek, az anya és a nagymama – omladozó állapotban van – írja az Adevarul . A lap azt is megemlíti, hogy a beteg anya egyedül neveli a két gyereket és gondozza az édesanyját, miután a férje évekkel ezelőtt meghalt.A lap megkeresésére a község polgármestere,, elismerte, hogy az érintett út a sár miatt autóval járhatatlan, viszont szerinte egy „különleges esetről” van szó. Beszámolója szerint az úttestre szállítottak már egy autó követ, viszont az esőzések miatt ez részben lemosódott a lejtős útról, másrészt újabb föld kerül a kavicsrétegre, így a probléma marad: „Nem tudunk mindenkit kielégíteni, igyekszünk a problémákat fontossági sorrendben megoldani” – tette hozzá.Az esősebb időben csak szekérrel vagy traktorral megközelíthető utcában négy család él. (pandurul.ro, advarul.ro)