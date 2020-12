Johannis: Az oltáskampány vasárnap kezdődik; az óvintézkedések nem opcionálisak

Vasárnap, december 27-én kezdődik a COVID-19 elleni oltáskampány az Európai Unióban, így Romániában is - jelentette be csütörtökön Klaus Johannis államfő.



Az elnök azt is közölte: az ünnepek idejére nem vezetnek be újabb korlátozásokat, de az eddigi óvintézkedések továbbra is érvényben vannak. "Ezek az intézkedések kötelező jellegűek, nem opcionálisak" - nyomatékosította Johannis.Az államfő ugyanakkor boldog karácsonyt kívánt.