GCS: Csökken a járvány terjedési üteme, de sokan szorulnak intenzív ellátásra

A legutóbbi tájékoztatás óta 4310 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában 27.653 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 608.561-re nőtt a fertőzöttek száma.523.829 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 4.689.628 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül 27.653-at az elmúlt 24 órában végeztek el, 19.032-t az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 8621-et pedig kérésre.10.351 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel jelenleg, és 1234-en szorulnak intenzív terápiás kezelésre.Románia területén 39.537 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.047 pedig intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 59.018 személy van házi, 141 pedig intézményes karanténban.Változatlanul Bukarestben a legmagasabb a koronavírus-fertőzöttek száma (95.476),

a főváros után Kolozs - 28.358 és Iaşi - 26.071 megye következik a sorban

- közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Magas esetszámot jegyeztek Konstanca - 24.999, Temes - 24.722, Brassó - 24.336 és Prahova - 23.258 megyében is.A GCS legfrissebb adatai szerint 608.561 fertőzést igazoltak eddig Románia területén, 523.829 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottakAz Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) jelentése értelmében a járvány kezdete óta regisztrált esetek megyék szerinti eloszlása a következő:* Fehér - 11.908* Arad - 13.696* Argeş - 17.998* Bákó - 15.801* Bihar - 17.172* Beszterce-Naszód - 7119* Botoşani - 7879* Brassó - 24.336* Brăila - 7849* Buzău - 8028* Krassó-Szörény - 6098* Călăraşi - 6043* Kolozs - 28.358* Konstanca - 24.999* Kovászna - 4902* Dâmboviţa - 14.181* Dolj - 14.644* Galac - 15.072* Giurgiu - 5989* Gorj - 4955* Hargita - 5240* Hunyad - 11.232* Ialomiţa - 6482* Iaşi - 26.071* Ilfov - 22.694* Máramaros - 10.180* Mehedinţi - 4818* Maros - 14.634* Neamţ - 10.711* Olt - 9115* Prahova - 23.258* Szatmár - 6770* Szilágy - 6069* Szeben - 16.525* Suceava - 15.161* Teleorman - 7312* Temes - 24.722* Tulcea - 5121* Vaslui - 9876* Vâlcea - 9527* Vrancea - 6924* Bukarest - 95.476.Az elmúlt 24 órában 146, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés.Csökkenőben van a koronavírus terjedésének üteme Romániában, a járványvédelmi intézkedéseket azonban továbbra is szigorúan be kell tartani, mert még mindig magas az intenzív terápiás ellátásra szoruló betegek száma - hívja fel a figyelmet a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A GCS tájékoztatása szerint míg egy hónappal ezelőtt mintegy 60 ezer új megbetegedést jegyeztek egy hét alatt, az elmúlt héten 35 ezer alá csökkent az új esetek száma. Ez arra utal, hogy csökkenőben van a járvány terjedésének üteme, ahhoz azonban, hogy ez a tendencia megmaradjon, továbbra is be kell tartani az egészségvédelmi szabályokat.A hatóságok emlékeztetnek, hogy a téli ünnepek alatt is érvényben maradnak - többek között - a következő intézkedések:*nem gyülekezhetnek az utcán hat személynél többen, ha csak nem egyazon család tagjairól van szó;*tilos a magánrendezvények (ünnepségek, összejövetelek stb.) szervezése;*23 óra és 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, ebben az idősávban csak a vonatkozó törvény által előírt okokból hagyhatják el lakhelyüket a polgárok.A szájat és orrot eltakaró védőmaszk viselése a nyitott és zárt nyilvános tereken is kötelező - figyelmeztet a GCS.