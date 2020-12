Bukaresti Ítélőtábla: nem törvényes a nyílt tereken a kötelező maszkviselet

Nem törvényes a nyílt tereken a kötelező maszkviselet, derült ki a bukaresti Ítélőtábla szerdán hozott ítéletéből – írja a Ziare.com.



Egy konstancai ügyvéd,, panaszoltba be a Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (DSU) a fővárosi Ítélőtáblánál, ahol megvizsgálták a nyílt tereken a maszkviselést kötelezővé tévő december 18-án hatályba lépett 4660427-es számú határozat törvényes alapját és mint a december 23-ai ítélethirdetésből kiderült, törvénytelennek bizonyul a nyilt terek kitétel.

Az ítélet nem végleges, az intézmény nem is tette a honlapján közzé, a DSU-nak lehetősége van fellebbezni a döntés ellen.

Erről maga az ügyvéd számolt be a lap megkeresésére, aki azt is elmondta, hogy pontosan az érintett DSU által kezdeményezett határozat 4-es cikkelyéről van szó, annak 15-ik pontjáról, amely kimondja, hogy kötelező 'a zárt és nyílt terekben' a védőmaszk használata.Az Ítélőtábla bekérette a teljes dokumentációját az érintett határozatnak, amelynek a szervezet eleget is tett, viszont a „nyílt terekre” vonatkozó maszkviselési kitétel nem minősült a törvény által kellően megalapozottnak.Az esetre reagálva egy volt szenátor, ügyvéd,, az új egészségügyi minisztertől kérte, hogy mentse fel, a DSU vezető tisztségét betöltő államtitkárt a megbízatása alól – írja a Mediafax Amennyiben az ítélet véglegessé válik, országszintű hatása lesz, ugyanis nem lesz kötelező a nyílt tereken a maszkviselés. (Nyitókép: illusztráció, René Bittner képe a Pixabay -en.