Lemondott a Matei Balș Járványtani Intézet botrányos vezetője, mert szenátor lett

Csütörtökön lemondott a Matei Balș Járványtani Intézet vezetője, Adrian Streinu-Cercel, aki 2007 óta igazgatta az intézményt – írja a Realitatea.



Adrian Cercel lemondása szükségszerű volt, ugyanis a PSD oldalán szenátor lett és nem vállalhatta mindkét tisztséget. Az orvos már októberben úgy nyilatkozott, hogy az intézetvezetői pozícióról fog lemondani, a szenátori tisztséget választva.A Járványtani Intézet vezetője 19 év vezetői tisztségviselés után a világjárvány tavaszi hullámában került hírbe a román sajtóban, miután áprilisban menesztették az egészségügyi minisztérium Covid-19 kezeléséért felelős tanácsából. A tanácsban rövid tevékenység után azután mentették fel, hogy előállt azzal a tervezettel, mi szerint az országban minden 65 éven felüli embert el kellene különíteni.Az ötlet a nyilvánosságban széles körű ellenérzéssel fogadta, az akkori kormányfő,egyenesen „egy hülyeségnek” titulálta a „Nagy vakáció”-nak nevezett járványügyi intézkedéscsomagját, amelyet a szükségállapot utánra javasolt az orvos – számolt be a Ziare.com Júliusban is éles vádakkal szembesült, miután több intenzív terápián dolgozó egészségügyi dolgozó áthelyezését kérte – a Román Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (SRATI) hatalmi visszaélésel vádolta meg.Adrian Streinu-Cercelt csütörtöki lemondása után is kritizálta a sajtó, ugyanis úgy hagyta ott a Matei Balș Járványtani Intézetet, hogy abban nincs sem fűtés, sem meleg víz december eleje óta., Bukarest főpolgármestere már korábban értesítette az intézmény vezetőségét, hogy meg fogják szüntetni a fűtést és a melegvíz-szolgáltatást. Hasonló helyzetben volt az intézmény közelében lévő Colentina kórház is, amely az értesítésre válaszként meghozta a megfelelő intézkedéseket, áttértek légkondicionálókra és elektromos fűtőtestekre.Ellenben az Adrian Cercel által vezetett Járványtani Intézmény semmilyen intézkedést nem foganatosított, hanem egyszer csak arra eszméltek, hogy hideg van – ismertette a helyzetet Bukarest főpolgármestere.A lemondott intézményvezető az ünnepek alkalmából a Medika TV egyik adásában felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy járvány van. Elmondása szerint „mindannyian élni akarunk, mégis úgy viselkedünk, mintha meg akarnánk halni”, arra utalva, hogy eltekintünk a járványügyi intézkedésektől, annyira szeretnénk találkozni a szeretteinkkel. Felhívta a figyelmet a maszkviselés fontosságára, mivel a megfertőzöttek 40%-a kórházba kerül, és a betegek 5%-a az intenzív osztályon köt ki – ahol már nincsenek helyek.A megfertőződés kockázatát elkerülendő rendhagyó ünnepi tanácsot adott: együnk sorban az asztalnál, vagy együnk maszkkal az orrunkon.