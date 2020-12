Komolyan kezdődik az oltási kampány, heti 140-150 ezer dózis fog érkezni Romániába

A nyilatkozatok szerint Románia a lehető legkomolyabban veszi a világjárvány elleni megelőző fellépést, legalábbis erre enged következtetni mindaz, amit pénteken a hatóságok képviselői ezzel kapcsolatban elmondtak.



Mint írtuk, pénteken megérkezett Romániába az első adag Covid-19 megbetegedés elleni oltás, amelyet a határon, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője és, a koronavírus elleni oltási kampány koordinátora fogadta a határon.„Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, amely azt bizonyítja, hogy a világ megoldást talált, és elkezdjük azt gyakorlatba ültetni. Láthatjuk, hogy az Európai Unióban nem csalatkoznak állampolgárai. Amint most Romániába is megérkezett ez a tehergépkocsi az első dózis oltásokkal, úgy érkezik meg az Unió minden egyes államába ez az első szállítmány. Óriási erőfeszítésbe került, amelyben minden tagállam – beleértve Romániát is – részt vett” – jelentette ki a fogadás alkalmával rendezett sajtótájékoztatón Arafat.Felhívta azonban a figyelmet, hogy a probléma nincs megoldva, a Covid-19 elleni egészségügyi óvintézkedések betartása továbbra is kötelező.„Ez csak a kezdet, és el kell telnie bizonyos időnek, hogy a hatása érezhető legyen” – hangsúlyozta az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője.

Mostantól kezdve két fronton zajlik a SARS-CoV-2 elleni küzdelem: a járvány terjedését megakadályozni hivatott egészségügyi intézkedések és a megelőzés frontján

, tette hozzá Arafat.Valeriu Gheorghiţă, a koronavírus elleni oltási kampány koordinátora újságírói kérdésre elmondta, hogy a becsléseik szerint a következő adag december 28-án érkezik, hangsúlyozva, hogy ez csak egy becslés: biztos információt a következő szállítmányok érkezéséről két nappal az érkezések előtt fognak tudni.A kampány koordinátora arról is beszámolt, hogy mostantól hetente fognak érkezni újabb és újabb oltásanyagok, azaz

gyakorlatilag hetente 140-150 ezernyi dózis fog érkezni az országba

Álláspontja szerint Románia lakossága nem egyértelműen elutasító az oltással szemben – mint ahogy sokan gondolják – hanem egyszerűen csak nincs még kellő mértékben reflektálva a kérdés: „jelenleg az emberek jó részének még további információkra van szüksége, hogy döntsön a beoltásáról” – mondta, hozzátéve, hogy az a tény, hogy mindeddig kevesen mondtak „igent” az oltásra, az nem jelent visszautasítást.Raed Arafat arról is beszélt, hogy

a lakosság 60-70 százalékát kellene ahhoz beoltani, hogy a fertőzés „ördögi körét” megtörhessük

„Ez természetesen a lakosság hozzájárulásától is függ és eltart majd néhány hónapig (…) Az oltások elkezdése nagy olyan lépés, amelyet ha helyénvalóan valósítanak meg – és helyénvalóan folytatnak tovább – és a lakosság meggyőződik (a szükségességéről), természetesen választ kapva minden felmerülő kérdésre, akkor lehet elérni a 60-70 százalékos beoltottsági arányt, és akkor tételezhetjük, hogy megszakad az ördögi kör” – részletezte az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, kiemelve, hogy teljesen szabadon minden oltásra vonatkozó kérdést fel kell tenni, és meg kell válaszolni.Valeriu Gheorghiţă szerint ha elérjük ezt a szintet, akkor a járvány negatív hatásai jelentősen vissza fognak szorulni, a vírus terjedése lelassul és akkor napirendre lehet tűzni az intézkedések enyhítését.Az oltási kampány sikere véleménye szerint

a kommunikáción, az tájékoztatáson, az átláthatóságon, az őszinteségen, az oltás összes kockázatának és előnyének, jelentőségének az ismertetésén fog múlni

„Azt hiszem, hogyha a lehető legátláttatóbb módon szakaszról-szakaszra nyitottan és őszintén bemutatjuk a hivatalos forrásból származó, tudományosan ellenőrzött és érvényes információkat, akkor – és csak ily módon – megnövelhetjük a lakosság bizalmát az oltás iránt, mivel valóban ez a legbiztosabb és legrövidebb, leghelyesebb módja annak, hogy pontot tegyünk a világjárvány végére” – jelentette ki a koronavírus elleni oltási kampány koordinátora.Raed Arafat azt is elmondta, hogy

a hatóságoknak nem áll szándékában újabb egészségügyi korlátozásokat bevezetni, azonban a lakosságnak be kell tartania a jelenleg érvényben levő óvintézkedéseket, mivel ezek meggátolják az új vírustörzs terjedését is,

jelentette ki pénteken Raed Arafat, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője.„Nincs szó újabb korlátozások bevezetéséről, azonban remélem, hogy az emberek szilveszterkor be fogják tartani a jelenleg érvényben lévőket. Az új vírustörzs több országban megjelent, és nem hiszem, hogy elkerülhetjük, hogy nálunk is megjelenjen, de a fontos az, hogy betartsuk a jelenleg érvényben levő óvintézkedéseket, mivel ezek az új vírustörzs terjedését is meggátolják” - jelentette ki Raed Arafat.