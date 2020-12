Szinte személyzet nélkül maradt karácsonyra egy öregotthon

Több koronavírussal megfertőződött idős személy egy Temesvár szélén lévő öregotthonban szinte egyetlen személyzeti taggal maradt karácsonyra – írja a Libertatea.



Az idősotthonban Covid-19 gócpont alakult ki, aminek következtében kilenc alkalmazott megfertőződött, és otthoni karanténba vonult.„Az összes alkalmazott tesztje pozitív lett, csak egyedül az enyém lett negatív. Így kilencen otthoni karanténba kerültek. A dolog természetéből fakadóan lehetőségem lett volna, hogy az öregotthonban tartsam őket, de ezt egyikük sem vállalta. Nagyon csalódott vagyok, mivel mindannyian úgy döntöttek, hogy az otthoni karantént választják. Szerencsére az öregeink jól vannak, van gyógyszer és élelmiszer” – mondta az otthon koordinátora a lap megkeresésére.A beszámoló szerint végül túllépett a csalódottságon, és elkezdett telefonálni, hogy segítséget kapjon: sikerrel járt, jelenleg csak szakáccsal nem rendelkeznek.„Kezdetben egyedül voltam, most már mindent rendezett. A Közegészségügyi Hatóság (DSP) segített abban, hogy máshova helyezzük el a nem megfertőződött időseket – egy részüket hazaengedtük, más részüket más öregotthonokba szállítottuk. Így végül 16 megfertőződött idős emberrel maradtunk, illetve egy elkülönített részlegen még van két személy, negatív teszteredménnyel. A jobbra-balra telefonálgatásnak is lett eredménye, sikerül lefedni két-két személlyel a szolgálati váltásokat, illetve nappal bejön a férjem is segíteni” – számolt be a koordinátor a jelenlegi helyzetről.Az idősotthonban lévő 16 idős személynek enyhe tünetekkel járó Covid-19 megbetegedésük van.A járvány kirobbanásakor 29 bentlakóval működő intézményből időközben három személy került fertőzéssel kórházba, illetve két halálos áldozatuk is volt. (