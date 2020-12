Karácsony első estéjén Kolozsvár egy utcáját elárasztotta a víz

Karácsony első napjának estéjén, pénteken, Kolozsváron a Fellegvári utca egy részét (érintett a Mamaia és a General Drăgălina utcák) elárasztotta a víz – számoltak be többen a közösségi médián.



Képernyőmentés / közösségi média, videó: Bogdan Jude

Képernyőmentés / közösségi média, videó: Lia Liu Pioras



Az utca lakói közül többen is riasztották a hatóságokat, számolt be a stiridecluj.ro Egy szemtanú arra hívta fel a figyelmet, hogy ajánlatos elkerülni az utcát, mivel ott olyan magas a vízállás, hogy csak nagyon nehezen lehet autóval áthaladni.A környéken lévő tömbház egyik lakója videóbeszámolója szerint több lakásba is befolyt a víz, egyes földszinti lakásokban szerinte akár 1 méter is lehet. Ziar de Cluj helyszínen készített videófelvételén úgy látszik a víz a csatornából tört fel.

Frissítés:



Stiri de Cluj beszámolója szerint megközelítőleg egy órával az áradás után, amelyet egy csőtörés okozott, a hatóságok elzárták az érintett vezetékeket és a víz leapadt, kissé "háborús tájra" emlékeztető utcaképet hagyva maga után..)