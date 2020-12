Befutott a Cantacuzino Intézetbe a vakcinaszállítmány, holnap kezdődik az oltási kampány

Florin Cîțu miniszterelnök és Raed Arafat, az Országos Vészhelyzeti Főigazgatóság vezetője december 26-án, szombaton a bukaresti Cantacuzino Intézetben fogadták az első koronavírus elleni oltás szállítmányt. Reggel nyolc órakor ide futott be ugyanis az a tízezer adag covid-vakcina, amellyel hivatalosan elkezdődik Romániában is az oltási kampány. Holnap délelőtt 10 órakor oltják be az első személyt, aki a "Matei Bals" Intézet egyik orvosa lesz, akinek a személyazonosságát nem fedték ugyan fel, azonban kórházi források alapján a fővárosi lapok tudni vélik, hogy egy 68 éves orvosról van szó.



, az oltási kampány koordinátora elmondta, hogy sorsfordító pillanat ez a koronavírus elleni harcban. Hangsúlyozta, hogy nemcsak az első beoltott ember személye fontos, hanem a második, harmadik, sőt az utolsó beoltott személy is, hiszen ezt a kampányt nyomon kell követni, embertől emberig, pácienstől páciensig kell eljuttatni az oltást, ahhoz, hogy sikeres legyen a járvány megszüntetése.Florin Cîțu miniszterelnök rámutatott, hogy az oltási kampány Romániában az európai forgatókönyv összehangolásával történik. Nagyon nagy munka volt mindent előkészíteni, mondta a kormányfő, fölelevenítve, hogy erre a pillanatra már a járvány kezdete óta vár mindenki, hiszen egyértelmű, hogy csak az oltás segíthet a pandémia megállításában. Romániában december 27-én veszi kezdetét az oltási kampány, az első 10 000 adag után heti 140 000 vakcina érkezik az országba , és

néhány hónap leforgása alatt mintegy 3 millió lakost szeretnének beoltani – mutatott rá a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy az oltás ingyenes és nem kötelező.

Mintegy 900 oltásközpontot létesítenek országszerte

, ezen kívül pedig mobil egységeket is létrehoznak, sőt autós, drive through-egységek is lesznek. Az oltáskampány-tervezetet részletesen itt ismertettük. Aki szeretné megkapni a vakcinát, online, telefonon és személyesen is jelentkezhet a lakcíméhez legközelebb lévő oltásközpontban. A civil lakosság átoltása azonban csak az orvosi személyzet, illetve a veszélyeztetett csoportok immunizálása után kezdődik el.