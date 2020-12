Leszúrt disznót „sétáltatott” meg három román állampolgár London utcáin

Három Nagy-Britanniában letelepedett román állampolgár látványos utcai jelenetet rendezett Londonban, miután autójuk csomagtartójából kivettek egy frissen levágott disznót, amelyet egyikük a hátára emelt, és aztán a járókelők hüledező tekintetétől követve az autókat kerülgetve végigvonul az utcán. A pillanatot lefilmezték és közzétették a különböző közösségi média felületeken. A rövid felvétel néhány óra leforgása alatt virális lett - írja az Adevărul nyomán a Digi24 portál.



A videóban látható, hogy a három férfi hogyan veszi ki a leszúrt állatot az autó csomagtartójából, majd egyikük hátára emeli, és több ember szeme láttára átmegy vele az utcán.







- Gyerünk, fiúk, mozogjatok azzal a disznóval - kiáltja egy asszony, hallhatóan jól szórakozva a történteken. A háttérben egy gyerek nevetése is behallatszik, több mint valószínű, hogy ő is a csoport tagjaként vett részt a jelenetben.



Nem először fordul elő néhány román állampolgár rossz értelemben vett szenzációt kelt Angliában. Júliusban több román férfi összetűzéséről számolt be az angliai és a romániai sajtó. A gengszter filmeket idéző verekedés Sheffield egyik utcájában történt, és csak néhány óra elteltével tudták elfojtani a helyszínre érkező különleges rendőri alakulatok. (Digi24/hírszerk.)



