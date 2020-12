A bóbiskoló AUR-os szenátor azt állítja, nem aludt, csak meditált

Mircea Dăneasă szobrászművész, szucsávai AUR-szenátor már mandátumának első hetében elbóbiskolt a parlamentben. A fotóriporterek sem voltak restek, azonnal lőttek róla egy képet, amely meg is jelent a szucsávai médiában. A helyi sajtó által közzétett képen jól látszik, hogy a honatya csukott szemmel ül, álla a mellére csuklik.



Dăneasă természetesen védőmaszkot sem viselt. Azaz viselt is meg nem is, akárcsak a mesékben. Mert apártelnök által bevezetett átlátszó műanyag védőmaszk ott lógott a nyakában, de nem takarta sem az orrát, sem a száját. Az "Adevărul" megkeresésére a szenátor kifejtette, hogy szó sem volt alvásról a szóban forgó felvételen, hanem olyan jóga-pózban volt, amely ösztönzi a kreativitását. Ráadásul mindez nem a szenátusban történt, hanem a képviselőházban, ahova a szenátor átrándult, hogy megnézze, mi történik, miért húzódik el a gyűlés olyan hosszasan.Beült egy AUR-os képviselő társa mellé, és ez lett a veszte, mert az összes kreatív energiája fölszabadult, és be kellett hunynia szemét, hogy átadja magát a meditációnak. „Ez a pozíció a szegycsontra gyakorolt nyomást jelent, és aktiválja az úgynevezett vishuddha csakrát, amely fölerősíti a speciális mentális kapcsolatokat. A költők inspirációra használják, amikor írni akarnak” – magyarázta az Adevarul újságírójának a honatya, tagadva, hogy elbóbiskolt volna. Ellenkezőleg, a képviselőházban dúló harcok, amelyekházelnöki pozíciójának megszerzéséért folytak, teljesen feldúlták lelki békéét, és a kimondhatatlan szanszkrit nevű jóga pózhoz folyamodott, hogy másnapi tennivalóira koncentrálhasson. „Nem aludtam. Meghánytam-vetettem néhány ötletet, mert interpellációra készültem a Költségvetés-Pénzügy-Bankok Bizottságban, és azon elmélkedtem, hogy helyénvaló-e negatív kérdéseket feltenni vagy pozitív interpellációval kellene föllépnem, és mindkét lehetőségre előkészítettem néhány mondatot"- jelentette ki a szucsávai honatya.Azt azonban elismerte, hogy nem mindig visel védőmaszkot, és azt is elmondta, hogy miért nem. „Amíg úgy értékelem, hogy előttem, a hátam mögött, jobbra vagy balra nincs senki kitéve a fertőzés veszélyének, úgy vélem, hogy a maszk viselése idiotizmus" - mondta a 65 éves szenátor, aki első mandátumát fogja tölteni Románia szenátusában.Egyébként Mircea Dăneasa szobrász az alkotója a Szucsáva központjában található „Szárnyas Bukovina” szobornak. Az AUR Szucsáván érte el országosan a legjobb a eredményét, 14,72 százalékot szerzett a szenátusi listán, amelyen természetesen az első név a bóbiskoló buddhista honatyáé volt.