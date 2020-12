Elkezdődött az oltáskampány: Bukarestben és Kolozsváron is már beadták az első oltásokat

Mihalea Anghel, a fővárosi Matei Balș járványtani intézet asszisztensnője kapta meg vasárnap reggel elsőként a COVID-19 elleni oltást Romániában.



A nap folyamán 3 ezer egészségügyben dolgozó személyt oltanak be abban a 10 kórházban, amely a koronavírus elleni harc első vonalában áll.Az oltásokat a következőképpen osztották szét: brassói járványkórház - 100 adag, bukaresti Matei Balş járványtani intézet - 600 adag, bukaresti Victor Babeş járványkórház - 530 adag, kolozsvári járványkórház - 375 adag, konstancai járványkórház -170 adag, craiovai járványkórház - 90 adag, iaşi-i járványkórház - 260 adag, nagybányai tüdőkórház 210 adag, suceavai megyei sürgősségi kórház - 250, adag temesvári járványkórház 450 adag.



Kolozsváron is elkezdődött az oltáskampány



Az első kolozsvári orvos, akit beoltottak a COVID-19 ellen,, a kolozsvári járványkórház orvosi igazgatója volt.kolozsvári prefektus kijelentette, hogy a megye 375 adag oltást kapott, amelyet a kolozsvári járványkórház frontvonalban dolgozó egészségügyi személyzete fog megkapni, majd ezt követi a lakosság immunizálása."Az oltás önkéntes, ingyenes és feltétel nélküli. Kolozs megyében a 30 központban oltják be majd a lakosságot"- mondta a prefektus. Az első kolozsvári beoltásokról is felvétel készült:A január folyamán 600 ezer adag oltás érkezik az országba, így az egészségügyi személyzet után a kiemelt veszélyeztetettségi kategóriában levő személyek megoltása is megkezdődhet. A teljes immunitás eléréséhez két adag oltásra van szükség.