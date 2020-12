Az oltási kampány vezetője szerint nem tudni, hogy megjelent-e már Romániában is az új mutáció

Valeriu Gheorghiță, a romániai az oltási kampányt irányító bizottság vezetője az új, sokkal gyorsabban terjedő koronavírus-mutáció kapcsán úgy nyilatkozott, hogy nem tudni, hogy megjelent-e már Romániában is, de bármi lehetséges - írja az Agerpres.



Arra az újságírói kérdésre, hogy a Nagy-Britanniában megjelent, majd azóta több más országba is felbukkanó mutáció felismerésére megvan-e szükséges a technikai felszerelésünk, igennel válaszolt és azt mondta, hogy a Cantacuzino és Matei Balş intézetekben folyamatosan elemzik a vírus genomját, és bár egyelőre nem találték meg a új mutációt, de bármi lehetséges. Ugyanakkor leszögeztem, hogy az országban most alkalmazott oltás nagy arányban védelmet biztosít az új mutációval szemben is.