Hétfőtől már fel lehet iratkozni koronavírus elleni oltásra

Üzembe helyezték a COVID-19 elleni oltásra jelentkezők elektronikus platformját - közölte az oltási kampányt koordináló országos bizottság az AGERPRES hírügynökséggel.



Az országos immunizációs stratégia értelmében hétfőtől az első szakaszban oltásra jogosult személyek iratkozhatnak fel, vagyis az egészségügyi alkalmazottak és a szociális gondozók.Ezt követően a második szakaszban oltásra jogosultak is jelentkezhetnek, vagyis a veszélyeztetett személyek, illetve azok, akik kulcsfontosságú ágazatokban dolgoznak.A harmadik szakaszban a lakosság minden további tagja jelentkezhet oltásra.A feliratkozás megkönnyíti és gördülékenyebbé teszi az immunizáció lebonyolítását - nyomatékosítja a közlemény.A feliratkozás lépései a következők: ezen a felületen létrehozunk egy saját fiókot az azonosítási adatok és telefonszám alapján. A fiók révén jut tudomásunkra az oltási központ, ahol be fognak oltani, és az első, valamint a második beoltás dátuma. A beütemezéskor a platform létrehoz egy dokumentumot, amely alapján a kijelölt időben jelentkezni lehet az oltási központban.Az oltási központ szűrővizsgálati részlegén érvényesítik majd az előjegyzést a dokumentumon lévő QR-kód beolvasása vagy a személyazonossági igazolvány alapján.Photo by Bicanski on Pixnio